De to brødrene innrømmet i retten å ha kjøpt seg hjelp til å bestå teoriprøven til førerkort ved Statens vegvesens kontorer i Oslo.

Det var Fredrikstad Blad som først omtalte saken.

Den ene broren forklarte at han var redd for å ikke bestå prøven på grunn av manglende norskkunnskaper, og fikk tips om en som kunne hjelpe.

Da han skjønte at det dreide seg om juks med en mobiltelefon festet til kroppen, og ørepropp i øret, forsøkte han ifølge sin egen forklaring å trekke seg. Men «hjelperen» skal ha vært svært manipulerende og betrygget ham om at det verste som ville skje var at han ble bortvist fra prøvelokalet.

Han betalte 3000 kroner for hjelpen han hadde mottatt.

Det kom også fram at hans bror hadde bestått teoriprøven på samme måte.



Også broren har tilstått juksingen, og begge er dømt til 24 dagers ubetinget fengsel.