Gino Van Oudenhove har nemlig takket ja til jobben.

– Jeg setter pris på å bli spurt og er klart til å gjøre en best mulig jobb, sier han til TV 2.

Belgieren - som er bosatt i Tønsberg - har en stor del av æren for det norske sykkeleventyret. Som sportsdirektør i Joker Icopal de 12 foregående årene har han vært involvert i karrieren til de fleste rytterne som har endt opp som proff i nyere tid.

Foran inneværende sesong ble han hentet til Dimension Data, der han er sjefen til Edvald Boasson Hagen. Nå skal Van Oudenhove lede 31-åringen fra Rudsbygd og de fem andre proffene som utgjør det norske laget under fellesstarten i sykkel-VM 30. september.

– Vi er godt fornøyd med å ha fått på plass Gino, sier Hans Falk, sportssjef i Norges Cykleforbund.

Løste en floke

I forrige uke kunne TV 2 melde at proffene står uten sjef mindre enn en måned før mesterskapet. Planen var at Stig Kristiansen - som sa opp som landslagssjef etter VM i fjor - skulle hentes inn for å lede Norge i mesterskap. Han har imidlertid stor reisebelastning som sportsdirektør i det norske kontinentallaget Uno-X Norwegian Development Team, og måtte til slutt takke nei. Det samme gjorde Gabriel Rasch fra Team Sky. Gino Van Oudenhove, som i disse dager leder Dimension Data i Spania Rundt, tar imidlertid utfordringen.

– Dette er et spesielt VM når det kommer til profilen. Forventningene generelt er ikke så høye, men jeg har snakket med Sven Erik (Bystrøm) og Vegard (Stake Laengen) her i vueltaen. De er motiverte til å gi sitt beste og ser på dette som en mulighet til å få et resultat selv, når de nå får muligheten til det. Å tenke at vi skal bli verdensmestre er litt urealistisk, men jeg har tro på at vi kan vise oss frem og gjøre en god figur. På en god dag kan vi kjøre inn et godt resultat, sier Van Oudenhove.

