– Jeg har aldri sett et så udemokratisk valg

Under det svenske valget var utenlandske valgobservatører for første gang i Sverige for å studere gjennomføringen av valget, meldte Dagens Nyheter i helgen.

To valgobservatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) skulle granske to aspekter ved valget, ifølge den svenske avisen:

1. Hvordan går det med de nye svenske reglene for partibidrag

2. Regelverket for valgsedler og plasseringen av skjermer i valglokalet.

Frykter manglende anonymitet

Det siste punktet, at alle stemmesedler ligger utenfor den skjermede valgbåsen, undersøkes etter tidligere kritikk om at valget ikke er å betrakte som hemmelig så lenge andre kan se hvilken seddel som plukkes ut før stemmegivningen.

– Det er en av de tingene vi skal se på, sa OSSEs pressetalsmann Thomas Rymer til Dagens Nyheter før valget.

– Kan det anonyme valget stå i fare?

– I bunn og grunn er det problemet, ja, sa Rymer.

– Langt fra europeisk standard

I både Danmark og Norge er stemmesedlene for de ulike partiene plassert inne i avlukket, slik at hvilken seddel du velger ikke kan ses av andre.

På @tv2newsdk om lidt om dette. Det svenske valg er desværre meget langt fra normale demokratiske standarder som vi normalt kræver af lande i Europa. #dkpol #val2018 https://t.co/0cdc6mKfku — Michael Aastrup (@michaelaastrup) 9. september 2018

Den danske politikeren, utenrikspolitisk talsmann Michael Aastrup Jensen fra det danske partiet Venstre, legger ingenting mellom i sin kritikk av systemet. Til det danske nyhetsbyrået Ritzau kommer han med følgende kraftsalve:

– Under alle valgobservasjonene jeg har vært på har jeg aldri sett et så udemokratisk valg som det svenske. Det er langt fra europeisk standard, sier Jensen ifølge danske TV 2.

Har mottatt 20 anmeldelser av valgjuks

Dansken var ikke observatør i Sverige, men har deltatt som valgobservatør i Russland og flere østeuropeiske land, skriver den svenske TV-kanalen.

Mandag kveld bekrefter påtalemyndighetene i Sverige at det har kommet 20 anmeldelser om valgjuks etter valget søndag, skriver Aftonbladet.

Først og fremst handler det om håndtering av stemmesedlene, men noen av anmeldelsene dreier seg om navneforfalskning.

– Vi har akkurat innledet forundersøkelser om dette, sier påtaleleder Alf Johansson.

Ifølge Johansson kom det inn 40 anmeldelser etter det forrige valget i Sverige.

Valgleder erkjenner problemer

I sosiale medier florerer det kritikk mot gjennomføringen av det svenske valget. At Sverigedemokraterna i første omgang ble fratatt ett mandat etter en feil utført av en valgfunksjonær, for så å få mandatet tilbake gjør at rykter om valgjuks har skutt fart.