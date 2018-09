Idlib-provinsen er det siste området i Syria som er kontrollert av opprørere – og mange tror nå at det brygger opp til det største slaget i den sju år lange krigen.

Midt oppi alt dette befinner det seg tre millioner sivile, som ikke har noe sted å flykte. Én tredel av disse har allerede flyktet fra andre steder i Syria.

Forbereder innrykk

Russiske fly har startet bombing i utkanten av Idlib – for å forberede området for innrykking fra det som er igjen av Syrias regjeringsstyrker. De får støtte av iranske styrker og Hizbolla som har tatt oppstilling sør for Idlib.

Situasjonen er svært uoversiktlig. Mange ulike fraksjoner, allianser og militser kjemper mot og med hverandre. Det verserer ulike tall på hvor mange opprørere, ekstremister og soldater som faktisk utgjør grupperingene (se faktaboks).

En syrisk jente er blant de som har kommet seg ut av Idlib og til flyktningeleiren Kafr Lusin på grensen til Tyrkia. Om lag tre millioner sivile er fremdeles i provinsen som fremdeles er under . (Photo by Aaref WATAD / AFP) Foto: Aaref Watad

Det brygger opp til det komplette kaos, og mange frykter det kan bli det blodigste slaget i den syriske borgerkrigen.

Opprørere styrkes av Tyrkia

Inne i Idlib-provinsen befinner det seg anslagsvis 10.000 islamistiske ekstremister som innser at slaget er tapt, men vil kjempe til siste slutt. I tillegg er der 30.000 syriske opprørere – som nå får støtte av Tyrkia.

Ifølge tyrkiske medier hjelper Tyrkia 20.000 opprørere fra områdene rundt Idlib med å komme seg inn på kamparenaen. Noen hevder at tallet er mye høyere.

I tillegg sender Tyrkia nå egne stridsvogner, artilleri og militært utstyr mot Idlib-provinsen.

Fakta: Dette er partene som kriger i Syria Den nasjonale frigjøringsfronten (al-jaba al Wataniya lil-Tahrir) består av 12 moderate Free Syria Army-brigader (SFA) som har slått seg sammen under en felles organisasjon for å forsvare Idlib. Fronten er den største gruppen i Idlib. Noen sier de har 30 000 mann, andre 50 000. I tillegg kommer islamistgruppene som er klassifisert som terrororganisasjoner – også av Tyrkia. Det er først og fremst Hay’et Tahrir al-Sham (HTS - tidligere Nusra-fronten som hadde tilknytning til al Qaida). I følge FN har HTS 10.000 mann under våpen. To andre islamistgrupper er al-Hizb al-Turkestani – Turkestans islamske parti) Og Heras al-Din (troens beskyttere) – en utbrytergruppe fra Tahrir al-Sham. Mange av opprørsstyrkene i Idlib er kommet fra andre områder i Syria, hvor de har inngått en avtale med regimet mot å få fritt leide (med sine familier) til Idlib. Det er opprørere som har kjempet i Homs, i Øst-Ghouta og i Daraa. Problemet nå er bla at de ikke lenger kan inngå slike avtaler, rett og slett fordi det ikke finnes noe Idlib etter Idlib. De har ingen steder å dra. På regimesiden står syriske hærstyrker. En divisjon i regime-hæren som ligger utenfor Idlib er satt sammen av tidligere opprørssoldater som har overgitt seg eller blitt tatt til fange. De har fått valget mellom å la seg innrulle i regimehæren eller dø. Armeen er sterkt svekket etter over sju år med krig og kan umulig klare å ta idlib alene. De har derfor hjelp på bakken av russiske spesialsoldater, styrker fra den iranske revolusjonsgarden pluss shia-militser fra Iran og Irak Hvor store styrker som er samlet på bakken er uvisst. I tillegg kommer russiske og syriske jagerfly og syriske helikoptre som slipper tønnebomber.

Tyrkia har forhandlet med Russland og Iran for å forsøke å hindre et angrep på Idlib, uten å lykkes. FNs sikkerhetsråd har diskutert situasjonen og frykter en humanitær katastrofe.

Russland, Tyrkia, Tyskland og Frankrike skal gjøre nok et forsøk på å finne en diplomatisk løsning for Syria i Istanbul iløpet av september.

– Jeg forventer ikke at en full militær offensiv begynner før de har kommet til en konklusjon, sier Taha Ozhan til Al Jazeera.

Trump advarer

USA samarbeider med Frankrike og Storbritannia om å være forberedt på koordinerte angrep hvis Assad-regimet velger å bruke kjemiske angrep mot Idlib. Mandag advarte Trumps sikkerhetsrådgiver John Bolton at et nytt vestlig angrep vil være mye kraftigere enn de to luftangrepene som ble gjennomført etter gassangrepene i 2017 og 2018.

Tysklands kansler, Angela Merkel, vurderer også muligheten for å delta i en fremtidig aksjon, skriver den tyske avisen Bild mandag. Tyskland har ikke tidligere bidratt i den USA-ledede koalisjonen.