Fredag 7. september ble rapperen Mac Miller funnet død i sitt eget hjem i San Fernando Valley i California.

Artisten, hvis egentlige navn er Malcolm James McCormick, fikk hjertestans etter en angivelig overdose, ifølge en kilde til People. Dødsårsaken er imidlertid ikke bekreftet. Miller rakk kun å bli 26 år gammel.

Da dødsfallet ble kjent, var ekskjæresten Ariana Grande i London der hun gjorde en BBC-spesial med en times langt intervju etterfulgt av en intimkonsert.

– Rasende

Ifølge RadarOnline bestemte tv-sjefene seg for å ikke gi Grande dødsbudskapet før etter opptredenen, slik at hele opptaket skulle gå fint for seg.

En anonym kilde til det amerikanske nettstedet påstår nå at Grande ble rasende:

– Forståelig nok ble hun rasende da hun fant ut at nyheten ble holdt skjult for henne, og ga alle en skyllebøtte da hun var ferdig med å gråte.

– De som var involvert i opptakene visste om det, men valgte å la kameraene rulle for å ikke forstyrre det påkostede intervjuet, ettersom de visste at Ariana mest sannsynlig ville avbrutt opptaket, sier anonyme kilden til nettstedet.

BBC-intervjuet skal ifølge Billboard bli sendt på lufta senere i år.

Mottok hatmeldinger

Miller og Grande var et par i to år før de i mai skilte lag. Allerede måneden etter ble hun sammen med Saturday Night Live-komikeren Pete Davidson, og kort tid senere forlovet paret seg.

Etter Millers død valgte Grande å stenge kommentarfeltet sitt på Instagram, etter hatmeldinger om at hun har skylden for ekskjærestens død.

Flere av kommentarene gikk ut på at Grande ikke kom med noen uttalelse etter Millers død. Ved 23.30-tiden norsk tid lørdag, postet hun derimot et bilde av Mac Miller på Instagram.