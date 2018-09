Rundt omkring i verden finnes det mange som har behov for ekstra sikkerhet. De trenger å beskytte seg selv og familien sin best mulig - også når de kjører bil.

For noen innebærer dette at man går til anskaffelse av en pansret bil. Det tradisjonelle valget er da en stor sedan eller en SUV. Biler som tåler en trøkk fra før, og som kan gjøres enda sikrere.

Men hva med de som ikke vil gi opp sportsbil-drømmen, bare fordi man føler seg litt utrygg? Jo, de kan si hei til en ny og skuddsikker Aston Martin DB 11.

Helt slutt for populær sportsbil

Skuddsikker

Man skulle kanskje tro at det var unødvendig å utstyre en bil som dette med skuddsikre glass. Med sin egenutviklede V12-motor er dette nemlig en høyst kapabel "get away car" helt på egenhånd. 0-100 km/t skjer på omtrent 4 sekunder blank.

Skulle tyver, terrorister, mordere eller kidnapperne likevel henge med, er det imidlertid godt å vite at denne bilen er skuddsikker.

Visste du at Aston Martin også har solgt en småbil? Her er den:

En helt vanlig Aston Martin DB11? Neida, dette er en JamesEdition.

Kun 150 kilo

Sikkerhetspakken er det tyske Trasco som har sørget for. De har en utstyrsvariant som skal motstå kuler, uten at det går alt for hardt utover kjøreegenskapene.

En slik pakke er altså tilgjengelig for DB11, og kalles da treffende nok JamesEdition. Oppkalt etter ingen ringere enn James Bond, naturligvis. Han foretrekker jo gjerne Aston Martin.

Tøffe tak: Aston Martin tapte en milliard kroner

Diskret

Du skal følge godt med for å se at dette er noe utenom en vanlig DB11. Men når noen går ut eller inn, kan du se forskjell. De rammeløse dørene avslører nemlig tydelig de ekstremt tykke vinduene som må til.

Vi snakker her om Level 4 sikkerhet. Det er fortsatt et godt stykke unna de mest ekstreme sikkerhetsbilene du kan få tak i.

– Håper aldri jeg trenger en bil som dette

150 kilo ekstra må du dra på, når DB11 blir skuddsikker.

Mye å dra på

Det finnes langt mer ekstreme nivåer – som nærmest gir deg et militært kjøretøy i "dress". For eksempel kan du gå for Mercedes S-klasse Guard spekket til toppnivået.

Men da snakker vi ikke lenger om 150 kilo ekstra å dra på. For eksempel veier bare frontruta i en slik S-klasse 130 kilo! Og dørene er så tunge at hvis du står i en bratt nedoverbakke og åpner dem litt uforsiktig, kan de rett og slett bryte av hengslene. 225 kilo per stykk er fasit.

Totalpakken med livreddende utstyr på denne er 2,2 tonn.

Da hadde vi nok heller forsøkt å leve med en "lettvekter" av typen JamesEdition, og unngått å legge oss ut med de aller skumleste typene.

Her lærer sjåførene å kjøre bil – for å redde liv