Rosenborgs Nicklas Bendtner er i trøbbel etter at han i helgen ble pågrepet for vold mot en taxisjåfør, som fikk kjevebrudd.

Kjæresten Philine Roepstorf gikk mandag ut på Instagram mot skriveriene. Hun hevder at Bendtner handlet i selvforsvar.

I kommentarfeltet gir faren til Bendtners kjæreste, Jens Erik Roepstdorff, uttrykk for at han er takknemlig for det den danske stjernespissen gjorde for datteren.

– Alle foreldre vet at man er nervøse for barna skal ut på byen, uansett hvor gamle de blir, starter Roepstdorff i kommentaren.

– I dette tilfellet hvor Philine og Nicklas ble forfulgt, ropt etter og fikk en flaske kastet etter seg, uansett grunn, er jeg glad for at hun hadde en ung mann til å hjelpe henne med å forsvare seg. Uansett hva personen heter, fortsetter han.

STØTTE: Pappa Roepstdorff er glad for at datteren hadde Bendtner natt til søndag. Skjermdump: @philineroepstorff

Saken ble først omtalt av danske Ekstra Bladet. Datteren skriver «jeg elsker deg, far» under kommentaren.

– Jeg tar ikke stilling til om forsvaret kunne vært annerledes, men jeg er glad for at min datter er hel. Jeg er lei meg for den brukne kjeven til sjåføren, men hva hvis flasken hadde truffet min datter i hodet, avslutter kommentaren til Jan Erik Roepstdorff, som for øvrig er tidligere landslagsspiller i håndball.

Taxi-selskapet hevder på sin side at Bendtner overfalt en av deres sjåfører, og talsperson for Danitaxi mener hendelsesforløpet ikke stemmer overens med det Roepstorff presenterer. Kommunikasjonssjef i DanTaxi Rasmus Krochin hevder Bendtner var den aggressive part.

– Taxisjåføren har overlevert alt materiale til politiet - deriblant videomateriale fra taxien. Det jeg har fått opplyst er at det materialet ikke stemmer overens med det forløpet hun beskriver, sier Krochin til Ekstra Bladet.

Mandag formiddag bekreftet Rosenborgs daglige leder Tove Moe Dyrhaug at Nicklas Bendtner returnerer fra København til Trondheim tirsdag og at han da skal forklare hendelsen for henne.