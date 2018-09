Er du lei av daglige møter på jobb? Hvis svaret er ja, så er du ikke alene.

Flere norske bedrifter kaster seg på den nye trenden og innfører daglige, korte møter for å jobbe smartere.

Møteforsker Viktoria Stray advarer mot denne utviklingen. Hun mener trenden kan bidra til å bryte den gode arbeidsflyten og være lite motiverende for de ansatte.

Søndag skrev hun om dette i en kronikk i Aftenposten.

Den største tidstyven

Stray er førsteamanuensis ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo, og en del av forskningsinstituttet SINTEF.

Hun hadde selv et hat/elsk-forhold til de såkalte daglige stand up-møtene. Da hun ikke fant noe forskning på denne type møter, bestemte hun for å finne ut om de var effektive eller ikke.

I studien fokuserte Stray på møtevirksomhet i IT-bransjen. Hun har besøkt 20 bedrifter og gjort over 100 intervjuer og observasjoner gjennom åtte år.

Etter å ha vært flue på veggen på hundrevis av møter, advarer hun spesielt mot å holde møter om morgenen, da det ofte er den største tidstyven.

– Hvis møtet begynner klokken ni, så er det veldig mange som ikke begynner å jobbe med ting som krever konsentrasjon før etter møtet.

Stray anbefaler derfor å legge møter til rett før lunsj for å unngå at møtene forstyrrer arbeidsflyten.

Avhenger av hvilken rolle du har

Noen har mer nytte av møter enn andre, og det kommer veldig an på hvilken rolle du har, mener Stray.

– De som for eksempel jobber med utviklingsprosjekter er avhengig av å snakke med kunden. Da er møter stort sett jobben din. Skal man derimot gjøre noe som krever konsentrasjon, så kommer møtene ofte bare i tillegg. Da vil man ikke at disse møtene skal bryte opp arbeidsdagen for mye.

Norge har mye å lære

Stray har også forsket på møtevirksomhet i Kina og Malaysia. Hun mener Norge har mye å lære når det gjelder møtevirksomhet, og ikke minst hvordan vi organiserer hele arbeidsdagen.

– Det finnes så mye teknologi man kan bruke for å oppdatere hverandre. Skal man løse problemer og finne nye løsninger må man møtes for å snakke sammen. Men man trenger ikke møter for å fortelle hva du gjorde i går.

Møteforskeren understreker at det er viktig å kommunisere og koordinere på arbeidsplassen, men at flere bedrifter kan ha godt av å kutte ned på antall møter.