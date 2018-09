Her er de største kuppene og de verste kjøpene i sommerens overgangsvindu

Det sveitsiske statistikk- og analysebyrået CIES Football Observatory har gått gjennom sommerens overganger i internasjonal fotball og kommet frem til hvilke spillere som var mest overpriset og mest underpriset.

Kort fortalt: Hvilke klubber gjorde de beste kjøpene, og hvilke klubber gjorde de beste salgene.

Analysebyrået er kommet frem til en spillers riktig pris ved å finne gjennomsnittet av hva den mest sannsynlige kjøperen ville betale for spilleren før overgangen og hva spillerens nåværende salgsverdi er. Disse beløpene har CIES kommet frem til ved bruk av en svært avansert algoritme.

Ikke overraskende topper Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga listen over de beste salgene. London-klubben betalte hele 777 millioner kroner for keeperen. En riktig pris ville ifølge CIES Football Observatory ville vært 342 millioner kroner. Chelsea var i en vanskelig posisjon etter salget av Thibaut Courtois til Real Madrid. Courtois ble solgt for 388 millioner kroner, men blåtrøyene burde fått 607 millioner kroner for keeperen, slår analysebyrået fast.

Liverpool har gjort en rekke gode kjøp i sommer. Noen har også vært dyre, som klubbens nye sisteskanse Alisson. Likevel mener CIES Football Observatory at Liverpool fikk keeperen «billig». Alisson ble kjøpt for 703 millioner kroner, men burde kostet Merseyside-klubben 770 millioner kroner. Også Xherdan Shaqiri var et kupp. Prislappen på 142 millioner kroner burde vært 215 millioner kroner.

Se hele listen nederst i artikkelen!

Liverpool-fansen har trykket Naby Keita til sitt bryst, men tallene viser at rødtrøyene betalte for mye for midtbanespilleren. 680 millioner kroner la Liverpool på bordet for 23-åringen. En riktig pris, ifølge CIES, ville vært 595 millioner kroner.

Bak Arrizabalaga på listen over de beste salgene følger Riyad Mahrez, Thilo Kehrer, Yerry Mina og Alex Meret. Lenger ned på listen er det verdt å merke seg at Levante fikk dobbel pris for Jefferson Lerma (til Bournemouth) og at Liverpool fikk trippel pris for Danny Ings (til Southampton).

PÅ topp 10-listen over de største kuppene finner vi Rodri Hernandez, Bryan Cristante, Fabinho, Clement Lenglet, Radja Nainggolan, Lucas Torreira, Cristiano Ronaldo (!), Simone Zaza og Alban Lafont.