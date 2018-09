Elbilsalget i Norge har økt kraftig de siste årene. Samtidig er det tildels betydelige leveringsproblemer i dette markedet.

I dag står rundt 30.000 nordmenn i kø for å kjøpe elbil. Da kan det naturligvis friste å kjøpe brukt i stedet.

Å velge en brukt elbil kan være rimeligere enn å kjøpe en ny, og du får bilen på dagen. Men vær forsiktig om du har tenkt å importere eller kjøpe en allerede bruktimportert bil, råder KNA.

Må passe på

– Du kan gjøre en god handel ved å få nettopp den bilen du ønsker, til en redusert pris og med mye raskere leveringstid, sier generalsekretær Børre Skiaker i KNA, Kongelig Norsk Automobilklub.

Det ligger rundt 3.000 brukte elbiler til salgs på Finn.no. Blant de moderne elbilene domineres bruktmarkedet av Nissan, Tesla, Volkswagen, Kia og BMW.

Selv om elbiler er mindre kompliserte enn bensin- og dieselbiler, er det likevel en del ting du som bruktbilkjøper må passe på.

Tre biler – men egentlig er det bare én

82 prosent økning

– Mange av de brukte elbilene har dårligere rekkevidde enn de nye modellene. Enkelte går kanskje bare 15 realistiske mil på en lading. Derfor er det viktig å tenke på hva du skal bruke bilen til, og velge en bil som dekker ditt daglige kjørebehov uten at du må lade underveis, sier Skiaker, i en pressemelding.

Mange finner drømmebilen i utlandet. Fra i fjor til i år var det en økning i importen av brukte elbiler på 82 prosent, ifølge bransje-nettstedet Bilnytt.

Velger du å kjøpe bil fra utlandet, er det viktig å sjekke at den er tilpasset barske norske forhold.

Dårligere garanti

– Bilen kan se helt lik ut som den nordiske utgaven, men likevel ikke være skapt for kalde vintre, sier Skiaker.

Derfor er det viktig å sjekke at bilen har batterivarmer. Det er en varmepakke som slår inn når temperaturen kryper nedover.

– Ellers kan du ende opp med betydelig redusert kjørelengde på kalde dager. Dessuten har biler som er tilpasset nordiske forhold gjerne varme i ratt, seter, vinduer og speil, sier Skiaker.

Nybilgarantiene er ofte bedre i Norge enn i andre land, både i antall år og dekningsomfang. Importerer du en elbil, så er det garantien fra det landet du importerer bilen fra, som gjelder. Sjekk spesielt batterigaranti på bilen du vurderer å kjøpe.

Du bør også sjekke at ladekontakten kan brukes i Norge.

– Hva skjer med en Tesla hvis garantien går ut?

Tre av de mest solgte elbilene i Norge samlet: Renault Zoe, VW Golf og Opel Ampera-e. Særlig sistnevnte har hatt lange ventelister, her er det også en del import fra USA.

Mindre risiko

– Å importere elbiler fra USA kan være risikofylt, da ladestandardene er ulike fra Norge og mye av Europa, sier Satheesh Varadharajan, styreleder og president i Tesla Owners Club Norway.

En elbil er mindre mekanisk komplisert enn en bensin- eller dieselbil, og skal derfor være et mindre risikabelt bruktbilkjøp.

– Elbiler slites ikke på lik linje med konvensjonelle biler. For eksempel er motor og girkasse helt forskjellig hva gjelder både konstruksjon og vedlikehold. Jeg tror de aller fleste som har byttet til elektrisk drivlinje er fornøyd med valget. Ofte angrer de på at de ikke gjorde dette tidligere, sier Varadharajan.

Sparer 60.000 i året på å kjøre elektrisk

Få sjekket batteriene

Mobiltelefonbatterier har en lei tendens til å dø etter to-tre år. Derfor lurer mange på hvor mye effekt det er igjen i batteriene i en brukt elbil.

– En rekke vitenskapelige tester har vist at elbilbatterier holder seg godt, men at man må regne med en liten svekkelse av kapasiteten for hvert år som går. Moderne batterier tåler fint opp mot 300.000 km og overlever gjerne selve bilen, sier han.

Men det forutsetter at eieren har behandlet dem bra. Å bytte et batteri i en elbil kan bli veldig dyrt.

– Derfor er det lurt å få batteripakken sjekket av et autorisert verksted før et eventuelt kjøp av en brukt elbil, sier Varadharajan.

Komplett servicehefte viktig

Minst like viktig som batterisjekk er det kanskje å sjekke om bilen har rust, feil eller skader.

– Elbilens chassis har mange av de samme komponentene som bensin- og dieselbiler. Disse bør undersøkes på normal måte, sier Skiaker.

Han anbefaler å se etter rust i hjulbuer og under bilen. Ta gjerne en prøvetur og hør etter ulyder. Hører du klakking eller banking på ujevnt underlag, kan det bety slark i hjuloppheng. Malende lyder betyr ofte utslitte lager. Trekker den kraftig til høyre eller venstre ved kjøring, så er det oftest feil ved forstilling. Skjer det samme når du bremser, så kan det bety feil på bremsene.

– Sjekk for øvrig at alle servicer er fulgt og om det har vært skader på bilen. Et komplett stemplet og signert servicehefte gir oftest en god indikasjon på at bilen er godt vedlikeholdt, sier Børre Skiaker i KNA.

LES MER: Nå er det elbilfeber i bruktmarkedet

Råd om kjøp av brukt elbil: Vurder om den reelle rekkevidden er god nok til din bruk.



Sørg for å ha lademulighet hjemme. Da kan batteriene lades om natten. Undersøk garantivilkårene, spesielt på batteriene.



Skaff gjerne dokumentasjon fra selger eller verksted på batterienes tilstand/kapasitet.



Sjekk servicehefte. Det bør være komplett utfylt, signert og stemplet.



Sjekk at alle elektriske funksjoner virker, og spør om bilen har eller har hatt noen problemer.



Pass på at bilen er tilpasset nordiske vinterforhold.



Sjekk at ladepluggen passer og er uskadet.



Prøvekjør for å avdekke feil eller unormal slitasje.



Skriv kontrakt.

To års ventetid – men du kan snike i køen

Neste år kommer denne: Se video av Mercedes EQC under