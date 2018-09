Politiet fikk melding om den savnede kvinnen klokken 23.14 mandag kveld.

– Kvinnen kom bort fra turfølget som besto av to øvrige familiemedlemmer, alle amerikanske statsborgere, forteller operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, Bård Einar Hoft, til TV 2 klokken 05.00 tirsdag morgen.

Ifølge Hoft hadde den amerikanske familien gått fra Gjedesheim og hadde hatt hatt en overnatting i fjellet før kvinnen forsvant mandag kveld.

– Hun skulle egentlig komme etter de andre hun gikk tur med opp til Glitterheim, men det gjorde hun ikke. Vi har lett med egne mannskaper og frivillige, men ikke funnet henne, sier operasjonslederen.

Et helikopter har deltatt i søket, men det er nå satt på bakken fordi sikten oppe i fjellet er for dårlig til at det kan brukes. Kvinnen er trolig ikke lokalkjent i området.

– Akkurat nå er det 3-4 grader og forsåvidt grei sikt på bakkenivå, men ikke høyere opp, sier Hoft til TV 2.