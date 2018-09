Mandag formiddag varslet badevaktene på Drammensbadet politiet om en høylytt krangel mellom to menn i 40- og 50-årene.

Politiet rykket ut til det som kunne virke som en ordensforstyrrelse, men viste seg å være en litt amper diskusjon om en forsvunnet badebukse.

– Vi rykket ut til Drammensbadet, men dro ganske fort igjen etter å ha fått roet ned gemyttene, sier operasjonsleder, Trond-Egil Groth, i Sør-Øst politidistrikt.

Det var Drammens Tidende(+) som først skrev om saken.

Bakgrunn for krangelen var at en mann i 50-årene som mistenkte en annen mann i 40-årene for å ha nasket med seg hans badebukse som hang på knaggen ved dusjene i garderoben.

– Jeg var dønn sikker på at badebuksa lå innelåst i skapet hans, sier mannen til Drammens Tidende.

Amper stemning

Situasjonen kom ut av kontroll da «badebuksemannen» konfronterte den andre mannen og ba om å få se i den siste lomma på sekken hans, etter å ha fått sjekket alle de andre.

– Da «snappet» det for han. Han ble helt klin kokos og begynte å frese og slenge om seg med ukvemsord. Da skjønte jeg at badebuksa mi lå i sekken hans, forteller mannen.

Diskusjonen ble så opphetet at de badevaktene følte seg utrygge og det var da politiet ble varslet, forteller daglig leder ved Drammensbadet, Kristina Vinda til avisa.

– Helt unødvendig

Operasjonsleder Groth sier dette er unødvendig ressursbruk og har aldri vært borti lignende.

– Det er helt unødvendig at politiet skal reise rundt for å sjekke badebuksene til folk. Det var snakk om to voksne menn, og de burde klare å ordne opp selv.

Han forklarer at grunnen til at de rykket var at det var et offentlig bad med unge til stedet.

– Siden dette var et offentlig bad med både barn og unge til stedet dro vi ut dit for å sjekke situasjonen. Det kunne i verste fall endt med en bortvisning, men de to mennene fikk bare en advarsel, sier Groth.