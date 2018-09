Sverige - Tyrkia 2-3

Drøyt 24 000 tilskuere, godt under halvparten av kapasiteten på den svenske nasjonalarenaen, så ut til å kunne juble for en strålende svensk start på Nations League med kun få minutter igjen av kampen.

Men så kom kollapsen.

– Jeg er enormt skuffet

Først banket innbytter Emre Akbaba inn 2-2-utligningen for de tilreisende tre minutter før full tid. Så sendte samme mann de 5000 tyrkiske tilhengere, ifølge tall fra Expressen, ut i euforien med en stuss i lengste hjørne ett minutt på overtiden. Dermed vant Tyrkia 3-2.

– De så mye piggere og rappere ut frå første minutt. Det er klart at vi kan avgjøre kampen tidligere. Det var som om vi ikke hadde kraften, og jeg er enormt skuffet over at vi taper så sent i kampen, sier landslagssjef Janne Andersson til TV 4.

Nederlaget er Sveriges første i en tellende kamp på Friends Arena siden 2015. Den gang var det Erik Hamréns elever som tapte for Østerrike - og siden da har Sverige spilt sju tellende kamper på nasjonalarenaen, ifølge Aftonbladet.

– Jeg vet ikke hva som gikk galt. Det er små detaljer, og vi er ikke helt der. Da er de gode nok til å gjøre mål. Det er utrolig, utrolig surt, sa en skuffet Isaac Kiese Thelin.

Se sammendrag fra kampen i videovinduet øverst på siden!

– Skuffet og pissforbannet

Men ting så veldig bra ut da Sverige tok ledelsen ved en lettet Kiese Thelin, som scoret sitt første landslagsmål siden mars i fjor drøyt ti minutter før pause. Den svenske ledelsen ble doblet da Viktor Claesson leverte en perle like etter hvilen.

26-åringen bærer draktnummer 10 i fraværet av en skadet Emil Forsberg, og gjorde på ingen måte skam på drakten og nummeret med drømmetreffet fra 25 meter.

Tyrkia hadde flere kvalifiserte sjanser i kampen, men fikk ikke uttelling før AC Milan-profil Hakan Calhanoglu fyrte av den presise høyrefoten under to minutter etter Sveriges 2-0-scoring.

Så kom utligningen like før slutt, før snuoperasjonen ble gjennomført på overtid.

Sverige må klare seg uten stopperkjempen Andreas Granqvist i kampen. Ringreven og helten fra EM i Russland måtte melde forfall grunnet sykdom kun timer før kampen. Han ble erstattet av Pontus Jansson, som tapte den avgjørende hodeduellen mot Akbaba på overtid.

– Vi ledet og skal aldri tape en kamp som denne. Jeg tar på meg målet på slutten. Jeg er skuffet og pissforbannet, sier Jansson ifølge Expressen.

Tyrkia, som tapte åpningskampen i Nations League mot Russland, får dermed en herlig revansj og går opp á poeng med sommerens VM-vert i trenasjonersgruppen.