Den foreløpige mandatfordelingen for Centerpartiet og Sverigedemokraterna ble plutselig endret på Valgmyndighetenes nettsted mandag, skriver Expressen.

Centerpartiet hadde 31 mandater, mens Sverigedemokraterna hadde 62. Noen timer senere hadde Centerpartiet mistet ett mandat til Sverigedemokraterna.

Dette betyr at fordelingen mellom de to store blokkene endres. Mens det tidligere ble opplyst at mandatfordelingen til de to blokkene Alliansen og de rødgrønne var henholdsvis 143 og 144, er det mandag kveld endret til 142-144.

Nyhetsbyrået TT får opplyst at ett valgdistrikt hadde sendt inn feil resultat.

– Et distrikt nord i Västra Götalands län hadde blandet sammen valgene. De hadde rapportert inn tallene for landstingsvalget i stedet for riksdagsvalget, sier pressesekretær Lars Aden Lisinski i Valmyndigheten til TT.

– Denne feilen påvirket mandatfordelingen. Ett mandat har nå altså gått til Sverigedemokraterna fra Centerpartiet, sier Lisinski.

Ifølge Lisinski er det ikke noe som tyder på flere rokeringer før de såkalte onsdagsstemmene telles opp.