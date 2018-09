Her er politiets tre teorier om hva som kan ha skjedd

I starten av august kom nederlandske Arjen Kamphuis (46) til Norge.

22. august skulle han til London for å holde foredrag. Men mannen som alltid holder avtaler, møtte ikke opp denne dagen.

29. august ble han meldt savnet av venner i Nederland. Nederlandsk politi kontakter Kripos, som igjen kontakter Nordland politidistrikt. Kort tid etter ba Nordland om bistand fra Kripos. Fire etterforskere ble dermed sendt fra Kripos til Bodø.

Det er nemlig i Bodø på Hotell Scandic at Kamphuis sist ble observert 20. august.

– Han ble sett cirka klokken to på ettermiddagen av en ansatt på hotellet. Han var iført kakifarget turklær. Fra venner har vi fått opplyst om at han normalt går i svarte eller kamuflasjefarget klær, forteller politijurist i Nordland politidistrikt, Trond Lakselvhaug, til Åsted Norge.

Denne dagen var han muligens på vei vekk fra Bodø. Han forlater hotellet og har ifølge sin arbeidsgiver WikiLeaks allerede bestilt togbilletter til Trondheim.

Anerkjent datahacker

Kamphuis jobber for WikiLeaks. Et nettsted som har avslørt og publisert en rekke hemmelighetsstemplede dokumenter og opplysninger om topphemmelige militære operasjoner. 46-åringen blir beskrevet som en anerkjent ekspert på datasikkerhet, som også har koblinger til hacker-miljøet.

Politiet tror at han var på ferie i Norge da han forsvant.

– Han hadde oppholdt seg en del dager i Bodø. Det var en viss før det at han kom til Norge, så vi tror han har vært på en rundreise, rett og slett, forteller Lakselvhaug.

Ifølge han jobber politiet nå ut ifra ulike teorier.

– Vi holder alle muligheter åpne. Både at han holder seg skjult fordi han vil det, fordi han har vært utsatt for en ulykke eller at det kan ha tilstått noe kriminelt, forteller han.

– Vi håper han er i live

Ancilla Tilia jobber som journalist og er en nær venn av Kamphuis. Under et skype-intervju med Åsted Norge forteller hun at hun er bekymret for hva som kan ha skjedd med vennen. Ifølge hun så han fram til denne ferien.

– Han gledet seg til å være offline, og ikke alltid måtte ta telefonen, forteller hun.

Da Åsted Norge spør hun om Kamphuis noen gang har blitt drapstruet tar hun en lang pause før hun sier:

– Det vil jeg ikke kommentere. Akkurat nå håper vi på en ting og det er at han er i live, sier venninnen.

Nye spor

Ti dager etter siste observasjon av WikiLeaks-medarbeideren fikk politiet sitt første spor. 30. august ble en mobil slått på i Rogaland. Mobilen skal ha vært på i noen få minutter, og et SIM-kort ble plassert i mobilen.