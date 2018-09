Plutselig oppdager de et norsk navn i jakten på mystisk svindler

Åsted Norge har denne høsten satt fokus på såkalt kjærlighetssvindel. Et av ofrene er 79 år gamle Sonja.

I over ett år har Sonja vært kjæreste med og sendt flere hundre tusen kroner til en mann som utgir seg for å være den amerikanske offiseren Hu Rhodes.

– Jeg har overført 840 000 kroner til han, innrømmer Sonja.

Norsk bankkonto

Nå viser det seg at svindleren har hatt hjelpere i Norge.​

Til Åsted Norge forklarer Sonja at hun mottok SMSer med nye norske kontonumre hver gang hun overførte penger til mannen.

Til Åsted Norge forteller Sonja at hun stusset over at «kjæresten» stadig kom med nye kontonummer. Forklaringen hun fikk var at pengene ble sendt via hans agenter, og at dette var nødvendig ettersom han jobbet med sikkerhet for det amerikanske forsvaret.

Pengene hun overførte til «kjæresten» skulle gå til å betale et gebyr slik at han kunne gå av med tidlig pensjon og flytte til Norge for å bo sammen med henne.

Mellommenn

I over ett år har Sonja sendt penger til mannen som utgav seg for å være en amerikansk offiser. Overføringene har stort sett vært på under 20.000 kroner per gang, med ett unntak. I mars i år overførte hun 450.000 kroner til en ukjent person i Østfold.

– Svindlerne er veldig adaptive. En av metodene vi vet at svindlerne bruker for å få pengene ut av landet, er ved hjelp av det vi kaller for muldyr eller mellommenn, forklarer Fjeldvær i DNB.

FØLGER MED: Terje Aleksander Fjeldvær, leder for Financial Cyber Crime Center i DNB. (Foto: TV 2)

Disse muldyrene er nordmenn som blant annet blir rekruttert via Facebook. Her tilbys de å tjene raske penger, mens de kan sitte hjemme i sofaen.

– Det mange ikke er klar over er at når de lar svindlerne sende penger via deres konto, så er dette hvitvasking, og en straffbar handling, sier Fjeldvær i DNB.

Sporer opp nordmann

Ved hjelp av Åsted Norge klarer Sonja å spore opp den ukjente nordmannen i Østfold som hun overførte 450.000 kroner til i mars. Han forklarer at han ikke er et muldyr eller mellommann, men en Bitcoin-formidler som i god tro har solgt Bitcoin til en kunde som identifiserte seg som Sonja (79).

Sonja innrømmer å ha sendt fra seg et kopi av passet sitt til mannen som har utgitt seg for å være kjæresten hennes.

– Hu Rhodes forklarte at han trengte bilde av passet mitt i vår, slik at det amerikanske forsvaret kunne overføre hans pensjon til min konto, forklarer hun.

Det ga svindleren anledning til å identifisere seg som Sonja (79), og dermed kjøpe Bitcoin i hennes navn.

Kraftig økning svindel-tilfeller

Sonja (79) er langt ifra alene om å bli kjærlighetssvindlet.