– De var ikke mer enn fem-ti meter fra bilen min. Det var helt fantastisk å se, sier fastboende på Svalbard, Tommy Andersen til TV 2.

Andersen har hytte ti minutter utenfor Longyearbyen på Svalbard, og var på vei ut dit i 16-tiden i ettermiddag da han fikk øye på bjørnefamilien.

– Jeg registrerte noe i sidesynet og stoppet opp. Det var en annen bil som også hadde stoppet litt lengre borte. Og så fikk jeg se en isbjørnbinne med to barn som gikk rett forbi bilen, forklarer han.

Andersen har bodd på Svalbard i tolv år og forteller at det ikke er første gang han ser isbjørn i området.

– Jeg har sett de flere ganger før, men da på god og trygg avstand. Aldri så tett på, forteller han.

Var du redd?

– Nei, jeg var ikke noe særlig bekymret, men jeg håpet at de ikke skulle komme helt bort til bilen. Da hadde jeg nok vridd om tenningen ganske fort, ler Andersen.

Isbjørnbinna med de to ungene har mest sannsynlig svømt over Adventfjorden fra Revneset hvor de skal ha blitt observert i helgen, skriver Svalbardposten, som først omtalte saken.

Fant et hvalkadaver

Sysselmannførstebetjent, Frede Lamo, ved politiet på Svalbard, sier de har fulgt bjørnene med bil utover mot Bjørndalen hvor de nå har kontroll på de.

BLIR HER: Binna med de to ungene har funnet seg mat for flere måneder fremover. Her har en stor hval skylt i land i en vik i Bjørndalen, rundt 7-8 kilometer fra Longyearbyen. Foto: Sysselmannen Svalbard

– Vi står rundt 150 meter unna og følger med på de nå og har de under kontroll. Det har skylt i land en dø spermhval som de står å spiser på nå. Det er mat for bjørnene i sikkert flere måneder fremover, så det forventes at de vil bli her en stund.

Lamo forklarer at de etter hvert får se nærmere på om de eventuelt skal frakte bort hvalen for å få bjørnene lengre unna Longyearbyen. Nå befinner de seg syv-åtte kilometer fra byen.

Et turområde

Bjørndalen på Svalbard er et hytte- og turområde hvor det også er mange som bor fast på hyttene sine.

– Det er veldig mange som går tur i Bjørndalen.Veien går langs sjøen og det er et naturlig sted for både mennesker og for så vidt bjørner å gå, hvis de skulle befinne seg i området, sier Lamo.

Er det farlig for turgåere og hyttefolk i området?

– Det kan være farlig hvis man møter på den, i hvert fall hvis man kommer for nær maten deres. Men vi har kontroll, så nå er det ingen fare.

Blir sett oftere

I følge Lamo har det de siste årene blitt observert flere isbjørner rundt Longyearbyen og det ikke er uvanlig at de kommer så nær.

– Bare i 2018 er det observert flere isbjørner rundt byen som ligger ved sjøen og isbjørner går jo stort sett langs med havet hvor de finner mat, sier sysselmannførstebetjenten.