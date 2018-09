Kjæresten sier Bendtner slo i selvforsvar - taxiselskapet hevder å ha video som beviser noe annet

Mandag formiddag bekreftet Dyrhaug at Bendtner returnerer til Trondheim tirsdag og at han da blir kallet inn på teppe for å forklare hendelsen for henne.

Fjernes som sponsor

Samtidig opplyser Bendtner-sponsor ID Hair at 30-åringen fjernes som deres «Global Brand Ambassadør» etter opptrinnet i København.

– Vi tolererer ikke vold, slår hårvoks-produsentens direktør Preben Munch fast.

Overfor den danske avisen B.T avslører Munch at de ikke har vært i kontakten med stjernespissen, og sier det har vært «umulig» å få fatt i ham. Til tross for at de ikke har fått 30-åringens forklaring, følte de det var nødvendig å reagere raskt.

– Vi har brukt Nicklas Bendtner som et forbilde for unge jenter og gutter som spiller fotball. Det kan vi ikke lenger. Hans «goodwill» er borte. Vi vet godt at vi bor i Danmark, og ikke i Nord-Korea, hvor man er uskyldig til det motsatte er bevist. Men i våres tilfelle er «goodwill» viktigst, siteres Munch av BT.