Han kan bli Sveriges neste statsminister

Søndagens valg i Sverige ga ingen umiddelbare svar på hvem som skal styre landet de neste fire årene.

Det ble uhyre jevnt mellom de rødgrønne og den borgerlige blokken. Før alle utenlandsstemmer og forhåndsstemmer var talt opp, var det bare to mandater i Riksdagen som skilte de to blokkene med 144 til de rødgrønne mot 142 til de borgerlige.

Sverigedemokraterna lå an til å få 63 representanter i Riksdagen, men mandag kveld var det fortsatt ingen ting som tydet på at noen av de andre partiene ville samarbeide med dem. Dermed var det helt åpent hvem som klarer å stable en styringsdyktig regjering på beina.

Lang erfaring

Det som er sikkert, er at Ulf Kristersson blir statsminister om de borgerlige inntar regjeringskontorene. Moderaternas statsministerkandidat er siviløkonom og bor i Strängnäs vest for Stockholm med kona Birgitta og tre døtre som er adoptert fra Kina.

Kristersson ble født i Lund og vokste opp i Torshälla. Han er glad i fotografering, løping og jakt.

54-åringen har lang fartstid fra politikken. Fra 1988 til 1992 var han leder for Moderata Ungdomsförbundet – Moderaternas ungdomsorganisasjon.

Han har sittet i Riksdagen, og fra 2010 til 2014 satt han i Fredrik Reinfeldts regjering som sosialforsikringsminister.

«Kristerssoneffekten»

Kristersson tiltrådte som leder for Moderaterna 1. oktober 2017. På Moderaternas nettside skriver partilederen at han ser på det som sin viktigste oppgave å jobbe for et samfunn som tar vare på likeverd og solidaritet.

– Jeg er overbevist om at det finnes rimelige og rasjonelle politiske løsninger også på det som er ordentlig vanskelig, skriver Kristersson.

Som fersk partileder markerte Kristersson seg som en stødig debattant med tydelige standpunkter.

Han stengte døren for Sverigedemokraterna etter at hans forgjenger Anna Kinberg Batra hadde luftet muligheten for et samarbeid. Han tok tydelig standpunkt i spørsmål om integrering, helsevesen og kriminalitet. Blant annet tok Moderaterna til orde for obligatorisk språkopplæring for barn til nyanmkomne flyktninger og asylsøkere.

Oppslutningen om partiet økte. «Kristerssoneffekten» ble et begrep i Sverige.

​– Jeg vil si at den største enkeltsaken som vi har undervurdert i Sverige, er det svenske språket. Om man bor i et område der nesten ingen snakker svensk og du selv ikke snakker svensk, så er sjansen for å få en jobb utrolig liten, sa Kristersson til avisen Metro i april.

Frykter problemer skal gå i arv

I en kronikk som blant annet ble publisert i Aftenposten få dager før valget, skrev Kristersson blant annet om den store integreringsoppgaven landet står overfor etter å ha tatt imot svært mange asylsøkere de siste årene.