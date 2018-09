«Norske» stemmer kan endre valgresultatet i Sverige

Malin Montelius er en av de rundt 80.000 svenskene som i dag er i Norge. Hun kom til Norge for nesten ti år siden.

– Det var for å jobbe og arbeide. Reise, tjene penger, finne meg en fin nordmann, smiler Malin.

Ikke talt opp

Etter finanskrisen strømmet svensker over grensen for å finne jobb. De siste dagene har 6000 av dem forhåndsstemt ved Sveriges ambassade og ved konsulatene i Norge. I tillegg kommer alle som har stemt via posten.

– Folk sto i kø i to timer de siste to dagene vi tok imot forhåndsstemmer, sier ministerråd Susann Nilsson ved Sveriges ambassade i Oslo.

Disse stemmene kalles «onsdagsstemmer» og er ennå ikke talt opp. «Onsdagsstemmene» omfatter blant annet velgere som har stemt utenfor sitt eget valgdistrikt, poststemmer og utenlandsstemmer.

Kan endre på resultatet

Etter forrige riksdagsvalg kom det inn 192.000 stemmer i etterkant, ifølge SVT. Tidligere erfaringer viser at det er de borgerlige partiene som gjør det best blant disse sene stemmene.

Det betyr at når onsdagsstemmene er talt opp, kan resultatet bli dødt løp mellom blokkene.

TV 2s prognoser viser at den rødgrønne blokken – bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet og Vänsterpartiet – får 144 mandater i Riksdagen.

Den borgerlige Alliansen – bestående av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet og Kristdemokraterna – får 143 mandater.

Sverigedemokraterna ligger an til å få 62 plasser i Riksdagen.

Om de borgerlige partiene kryper litt fram takket være onsdagsstemmene, kan det være nok til at de kaprer nok et mandat i Riksdagen. Trolig vil det gå på bekostning av Sverigedemokraterna.

I så fall vil den borgerlige blokken og den rødgrønne blokken få nøyaktig like mange representanter i Riksdagen – 144. Det betyr at sittende statsminister Stefan Löfven fra Socialdemokraterna kan miste det psykologiske overtaket det innebærer å representere den største blokken.

Uklart utfall

I svensk politikk er det slik at den blokken som danner regjering, ikke må få flertallet mot seg i Riksdagen. Dermed ser det ut til at den sittende statsministeren, Stefan Löfven fra Socialdemokraterna, ikke kan fortsette. Han vil få både den borgerlige blokken og Sverigedemokraterna mot seg. Sverigedemokraterna har hele valgkampen sagt at de vil bytte ut Löfven.

På den andre siden vil heller ikke den borgerlige Alliansen kunne stable på beina en styringsdyktig regjering uten å samarbeide med Sverigedemokraterna. Mandag avviste Moderaterna og Kristdemokraterna en invitasjon fra Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson om samtaler.