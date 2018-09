Blir kalt overvektig og uintelligent - nå er Balotelli ute av Italia-troppen

– Å si at Balotelli jobbet for laget, er en blank løgn.

– For å være en strålende spiller må du alltid være i form. Balotelli er ubrukelig i denne forfatningen.

Storkamp uten Ronaldo

Mandagens Nations League-duell i Lisboa går dermed uten Balotelli for Italia, som sammen med Polen er det laget som har vært i aksjon i trelagsgruppen.

Portugal kommer til hjemmekampen mot Italia uten lagets store stjerne og hærfører. Cristiano Ronaldo mener at han for øyeblikket ikke er i god nok form til å spille for både Juventus og det portugisiske landslaget. Superstjernens ønske ble møtt med forståelse av landslagssjef Fernando Santos.

– Etter å ha snakket med spilleren og etter overgangen til Juventus med tilpasningen det krever, har vi forståelse for at det var best for ham ikke å være på plass for disse kampene, sier Santos ifølge The Sun.