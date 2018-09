– Jimmie Åkesson har nå invitert Ulf Kristersson (M) og Ebba Busch Thor (KD) til samtaler, bekrefter SD-lederens stabssjef Mikael Eriksson.

Invitasjonen ble sendt mandag ettermiddag, like etter at partiledelsen i SD hadde hatt møte. Det tok ikke lang tid før de to borgerlige partilederne takket nei.

Avviser invitasjon

KDs pressesjef Martin Kits bekrefter at invitasjonen er kommet, men at det ikke er aktuelt med slike samtaler, melder Dagens Nyheter. Det samme sier Moderaternas pressesjef Cherine Khalil.

– Vi takker naturligvis nei, sier hun i en kommentar.

I søndagens valg endte SD med 17,8 prosent av stemmene og får dermed en sterk vippeposisjon i Riksdagen.

Både Moderaterna og KD har gjennom hele valgkampen vært tydelige på at de ikke vil ha regjeringsforhandlinger med Sverigedemokraterna.

Krever innflytelse

SD har uttalt at de er villige til å forhandle med alle partier, men at de ikke vil støtte noen statsministerkandidat som ikke gir dem reell innflytelse i den nye svenske regjeringen.

Også Socialdemokraterna sier at det er uaktuelt å inngå noe samarbeid med SD. De ønsker heller å bryte ned den tradisjonelle blokkpolitikken i Sverige, og samarbeide med noen på borgerlig side.

På tross av at Socialdemokraterna har gjort sitt dårligste valg på hundre år og at de borgerlige partiene krever statsminister Stefan Löfvens avgang, mener partiet at de bør få bli sittende med statsministerposten.

Ønsker regjeringsmakt

Mandag ettermiddag la Moderaternas leder Ulf Kristersson ut et bilde på Instagram der han sitter i samtaler med lederne for de øvrige partiene i Alliansen.

– Konstruktive samtaler, men mye arbeid gjenstår. Alliansen kommer sammen å søke mandat for å danne en ny regjering, skriver Kristersson.

(©NTB/TV 2)