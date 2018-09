Volvo er kjent for å være ganske konservative, ja kanskje også en liten smule forutsigbare. De er også etter hvert en bilprodusent med både dype røtter og stolte tradisjoner.

Nettopp det med røttene og tradisjonene gir oss ofte elementer fra gårsdagens klassikere når nye modeller designes. Ett godt er eksemplene på grillen på nye S90 og V90 som leder tankene tilbake til sportsbilikonet P1800. Et annet er buen opp på karosseriet på modellen V40, også det hentet fra P1800. Og slik kan vi fortsette.

Men noen ganger bryter også Volvo solid med tradisjonene sine. Vi vil tro det var flere en oss som ble overrasket forleden, da Volvo viste oss sitt aller nyeste konsept. Nemlig bilen som kalles 360c.

Bortsett fra emblemet foran, er det lite som minner om Volvo her.

X-design

Her virker det som om Volvo går helt nye veier. Vi sliter virkelig med å se design-røttene her. Bortsett fra navnet. Her har de har blåst støvet av en gammel betegnelse, nemlig 360 – en gammel Volvo-traver, som sikkert noen husker.

I tillegg har de også brukt "c", som vi kjenner fra coupemodellene C70 og C30. Ellers virker alt nytt på dette spennende framtidskonseptet.

Den lille listen skrått over grillen har de siste tiårene vært et klassisk Volvo-kjennetegn. Den er fortsatt med, men ellers er det lite som minner om tradisjonell Volvo-front på nykommeren.

Voldsomme vinger og spektakulære baklys er å finne på nye 360c

Men tilbake er i alle fall noe av de litt kantete og de skarpe linjene fra 70 og 80-tallet. Men her med utpreget X-design. Altså linjer som går sammen, men som går fra hverandre igjen etter tangeringspunktet.

Med litt godvilje kan man si at både Amazon og P1800 også har hatt vinger, eller i alle fall antydninger til sådanne, men ikke i nærheten av det vi ser bak på nye 360c.

Det samme gjelder baklyktene. Det vakte opp berettiget oppsikt da Volvo 850 stasjonsvogn dukket opp med sine svært høye baklamper, men på 360c er det enda mer ekstremt.​

Det er ikke bare designet som er nytt fra Volvo denne gangen. De har rett og slett tenkt helt nytt på hva konseptet bil kan komme til å være i framtiden.

Volvo Amazon: Denne la grunnlaget for Volvos suksess ​

Volvo Duett var to biler i ett, mens den nye 360c skal ha fire ulike bruksområder.

Flere bruksområder

Linjene er enda mer futuristiske enn det de var på den lekre stasjonsvogna P1800 ES fra 1972 og den er enda mer praktisk enn bilen som ofte omtales som verdens første flerbruksbil, Volvo Duett.

Duett-navnet indikerte at bilen hadde to bruksområder. Den skulle være en tøff og arbeidsvillig arbeid-hest på hverdagene og samtidig kunne fungere som en praktisk og staselig herregårdsvogn for familien i helger og på ferier.

Slik ser Volvo for seg interiøret i 360c

Mens nye 360c presenterer fire mulige bruksområder – et sovemiljø, et mobilt kontor, en dagligstue og et underholdningsrom – som alle skal redefinere måten mennesker reiser på.

Tanken en blant annet at den skal kunne erstatte en del kortdistanse flyreiser. Du kan sove, se på film, lese eller jobbe, mens den selvkjørende bilen automatisk tar deg til destinasjonen.

Dette er bruktbilen for deg som ikke skal på IKEA ​

Ingen sjåfør

Hele ideen bak 360c er en helt selvkjørende elbil uten menneskelig sjåfør. Konseptet benytter seg av designfriheten som oppstår når man tar bort ratt, pedaler, motor og de tradisjonelle seteradene.

Verden går tydeligvis framover for Volvo også, heldigvis.

Men en gammel modell-betegnelse har de altså beholdt. Gamle Volvo 360 var unektelig ikke verdens mest sexy bil og bød ikke på noe i nærheten av det antallet innovasjoner som nye 360c gjør. Snarere tvert i mot. Den helte mer mot den trauste enden av skalaen.

Nytt bilmerke fra Volvo nærmer seg Norge

Dette er den opprinnelige Volvo 360, en ganske konservativ bil i forhold til den nye konsept 360c-en.

Gamle 360 – en klassiker

Volvo 360 ble lansert i 1982 og var den gang en litt mer sporty og velutstyrt utgave av 340. Tross sekstallet i midten av betegnelsen, hadde den ikke sekssylindret motor, slik som 760 og 260 fra samme tid, og brøt slik sett med Volvos logiske betegnelser. Den kunne fås som firedørs sedan, samt tre- og femdørs kombi.

Konkurrentene var biler som Ford Escort, VW Golf og Opel Ascona.

Topputgaven 360 GLT hadde blant annet sentrallås, lettmetallfelger, mer påkostet interiør og servostyring som standard og en innsprøytningsmotor på 115 hestekrefter. Det er i dag en Volvo-klasikker som er vel verdt å ta vare på.

Om den helt nye 360c noen gang i framtiden vil bli en klassiker gjenstår å se. Først må den realiseres.

Du kan spare nesten 200.000 kroner på XC90 – men, det er et men... ​

