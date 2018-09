Sjamanen Kim Stefan (40) hevder han kan innta sjelen til et dyr

Tidligere i høst ble det klart at årets Farmen-sesong vil preges av mystikk og det overnaturlige, og det er ikke bare gården Gjedtjernet og Finnskogens kulturhistorie som bidrar til denne stemningen.

Også noen av de 14 deltakerne hevder de selv enten har opplevd uforklarlige hendelser eller innehar spesielle evner.

– Mye magi i slekta

Yrkesfiskeren Kim Stefan Jenssen er en av dem. 40-åringen fra Bodø kaller seg nemlig sjaman og healer.

– Det er ikke en side jeg promoterer av meg selv, det med sjamanisme og healing, i frykt for hvordan størstedelen av verden oppfatter det, så blir man sett på som en gærning dersom man begynner å prate om slike ting, sier Jenssen når TV 2 møter han for et intervju før han flytter inn på Farmen-gården.

MER HARMONISK: Etter at Kim Stefan (40) omfavnet evnene, sier han at han er blitt roligere til sinns. Foto: Alex Iversen / TV 2

Ifølge Jenssen selv, har han lenge visst at han hadde evner utenom det vanlige, men han tok dem ikke i bruk før nå nylig.

– Jeg har sigøynerfamilie på båd mors- og farssiden, så det er mye gammel magi tilbake i slekta, også har jeg en berømt vikingeslekt, så det er mye krefter ute og går i genene mine, sier han ettertenksomt før han legger til:

– Jeg oppdaget det etter september i fjor, så i cirka ett år har det pågått store endringer i meg. Folk rundt meg har merket at jeg har blitt mer harmonisk og rolig. Jeg har det også bedre med meg selv, forteller Jenssen til TV 2.

Reiser som et dyr

Mens healing allerede er et etablert begrep, er nok «shapeshifting» likevel et uttrykk de færreste bruker til hverdags. Innenfor mytologi, eldre folketro og fiksjonsfortellinger, innebærer begrepet gjerne å kunne endre sin fysiske form til noe annet – gjerne et dyr eller et vesen.

Dette er én av evnene 40-åringen sier han innehar, men ifølge ham er det ikke helt slik det foregår. Kim Stefan forteller at han gjennom meditasjon kan innta sjelen til et dyr.

– Det er ikke slik at jeg tar formen til en ulv eller en ørn eller en hval, men så lenge jeg har et forhold til et dyr, så kan jeg gå inn i meditasjon og gå inn i sjelen til det dyret og reise som det dyret. Da kan jeg bevege meg over store områder, rundt omkring på hele jorda, uansett om det er over eller under vann, forklarer han.

Forberedt på skepsis

40-åringen forteller at han nok kommer til å introdusere evnene sine dersom noen inne på Farmen-gården er nysgjerrige, men han er også forberedt på at noen vil være skeptiske.