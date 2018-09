Olavs geniale idé ble superpopulær – så møtte han veggen

– De siste årene har jeg vært med på å bygge opp Foreningen Spekteret, som er en brukerorganisasjon for voksne på autismespekteret. Jeg synes det er veldig meningsfullt å bruke erfaringen min til å hjelpe andre som sliter med de samme tingene som meg, og jeg kunne godt tenkt meg å arbeide med akkurat det i en fast jobb. Derfor har jeg søkt meg inn på erfaringsskolen, som er et nytt kurstilbud fra Oslo kommune for mennesker som ønsker å jobbe som erfaringseksperter eller erfaringskonsulenter i kommunale helsetjenester, forklarer han.

DRØMMER OM USA: Therese Frøyna Burum. (FOTO: TV 2)

– Jeg begynte på kurset i forrige uke og jeg er veldig fornøyd så langt. I forbindelse med kurset skal jeg neste uke begynne å jobbe i praksis i Helseetaten i Oslo, og det kommer til å bli veldig spennende, avslutter han.

To uker igjen

Therese Frøyna Burum (23) fikk diagnosen Asperger syndrom da hun var sju år gammel. Hun hadde aldri hatt jobb da hun ble med i «Alle i arbeid».

– Jeg føler det blir feil å leve på de som jobber hver dag når jeg vet at jeg også kan jobbe. Jeg er redd for å falle utenfor samfunnet, sier hun.

I programmet ser vi at hennes utrolige tegnetalent gjør at hun blir tilbudt en jobb hos dataspillfirmaet Black Book. Der har hun tilbrakt det siste året.

– Jeg har fremdeles to uker igjen av arbeidstreningsplassen der. I løpet av året har jeg fått erfare hva som kreves i en spillproduksjon og har bidratt med masse grafikk for et kommende internasjonalt produkt. Nå føler jeg meg klar til å prøve meg på ordinært arbeid, gjerne innen 3D filmproduksjon, forteller hun til TV 2.

Drømmer om USA

I januar flyttet Therese og moren inn i en splitter ny leilighet, og nå sparer hun til sin egen leilighet. Hun har søkt et par jobber og holder øynene åpne etter nye og spennende muligheter. Drømmen er å jobbe i USA.

– Jeg liker å skape cartoony figurer til barn, derfor føler jeg at jeg kan passe inn hos selskaper som Disney eller Dreamworks og vil definitivt søke jobb der i fremtiden, smiler hun ambisiøst.

Å være med i «Alle i arbeid» ser hun på som en god opplevelse.

– Jeg har invitert nærmeste familie og noen gode venner, og gleder meg til å se episoden sammen med dem. Det viktigste jeg har lært er å tørre å prøve og ikke gi meg før jeg får det til, avslutter 23-åringen.