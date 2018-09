Vil sette en stopper for «spøkelsesfiske»

Spøkelsesfiske er betegnelsen på fisk eller andre levende skapninger i sjøen som blir fanget i fiskeutstyr som ligger igjen i havet. Det kan ha blitt dumpet, stjålet eller mistet på andre måter.

Redskapene blir liggende på havets bunn, og fanger fisk i mange år fremover. Når utstyret omsider begynner å brytes ned, blir det til bittesmå plastdeler som forurenser havet på andre måter.

– Hvis man mister en hummerteine, blir den liggende på havets bunn full av agn. Da fanges det hummer, krabber og andre smådyr, som spiser opp agnet før de dør av sult. De døde dyrene blir på sin side til agn for nye dyr som fanges, og slik produserer hummerteinen stadig nye døde dyr, også kalt spøkelser, sier marinbiolog Fredrik Myhre, seniorrådgiver i fiskeri og havmiljø i WWF Verdens naturfond.

Nytt påbud

Enkelte deler av fiskenæringen forsøker nå å stoppe produksjonen av nye spøkelser – ihvertfall for hummer. Den 1. oktober starter hummersesongen, og da er det pålagt med hummerteiner med biologisk nedbrytbar tråd.

– Det er en ny regel at hummerteiner må være utstyrt med en bomullstråd som går i oppløsning. Det skaper et flukthull for de fangede dyrene, sier seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet Trond Ottemo, som også er saksbehandler for det nye påbudet.

Bomullstråden er utviklet i samarbeid med havforskningsdirektoratet, og skal gå i oppløsning etter seks måneder. Hummersesongen varer i tre måneder.

– Grunnen til at vi innfører dette er fordi det hvert år skapes en unødvendig dødelighet hos hummerbestanden. Det er et stort problem, det er helt sikkert, sier Ottemo.

FANGET: I denne typen utstyr dør mange av havets dyr hvert år. Foto: Fredrik Myhre / WWF Verdens naturfond

Tusenvis går tapt

Fiskeridepartementet indikerer at tusenvis av hummerteiner går tapt hvert eneste år. Dette er bare ett av de mange typene fiskeutstyr som ligger på bunnen av havet.

– Vi gjennomfører et opprensningtokt hvert eneste år. Da finner vi mye garn og andre typer redskaper, sier Ottemo.

Næringen ble varslet om påbudet i fjor, slik at produsentene skulle få tid til å lage de nye teinene før årets sesong. Man kan også kjøpe bomullstråd og få den montert i ettertid.

Løser ikke plastproblemet

Myhre i WWF sier spøkelsesfiske er et voksende problem for verdens hav.

– Man vet ikke helt omfanget av det, men det som er sikkert er at det tar livet av veldig mange dyr hvert år. Det er kjempebra at Norge nå innfører påbud om nedbrytbar tråd som skal brukes for å åpne hummerteiner, sier Myhre.

Han legger til at det derimot ikke løser problemet med at hummerteinene er laget av mye plast.