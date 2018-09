Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny. Har sett meg lei på alle de falske kilometerstandene som er opplyst på gamle, gromme biler.

At ingen Corvette, Porsche eller andre samlerbiler har gått mer enn 150.000 kilometer, nekter jeg å tro.

Dette er 30-50 år gamle biler, som har til dels levd et hardt liv. Solgte selv en Porsche 911 SC fra 1984 for fire år siden. Da med ærlige 270.000 kilometer på telleverket.

Akkurat den gamle bilen min var til salgs på finn.no juni i år. Da for dobbel pris, men med kun 160.000 kilometer.

Man ser jo aldri en finere samlerbil til salgs som har gått over 200.000. Det mener jeg er betenkelig.

Benny svarer:

Dette er mildt sagt kjedelige greier. Man liker jo å tro at det å kjøpe biler som har lang fartstid i Norge er trygt, nettopp med tanke på det med kilometerstand. Men slik er det tydeligvis ikke.

Grådigheten rår. Det gjør meg trist, nedbrutt og forbanna. Jeg forstår heller ikke at folk tør å jukse med dette på såpass spesielle biler. Selv om det går en del Porsche 911 i Norge, er miljøet ganske gjennomsiktig og mange kjenner til de ulike bilene her til lands. Sjansen for å bli tatt "med buksene nede" er dermed ganske stor.

Når det gjelder prisutviklingen på disse bilene, har prisene formelig skutt i været de siste årene på eldre 911, så å ha en slik har vært god butikk nærmest uansett. Men det er klart: 110.000 kilometer mindre klokket inn på telleverket, trekker ikke akkurat prisen ned. Det som ligger i den ekstra fortjenesten er vel det som gjør at folk tar sjansen på å jukse.

Eldre, luftkjølte Porsche 911 har hatt en voldsom prisøkning de siste årene. Det har rett og slett vært god butikk å eie dem, selv uten å jukse med kilometerstanden.

Når det gjelder generell kilometerstand på samlerbiler som du også reagerer på, er jeg ikke helt sikker på om jeg er helt enig med deg. Selv om unntak helt sikkert finnes.

Spesielle biler som Corvette, Porsche etc. har alltid kostet fryktelig mye penger som nye i Norge. Dette er gjerne bil nummer to, tre eller fire i mange husstander. Det gir ofte lite bruk, og det meste av bruken er nok kosekjøring, til og fra ulike treff og noen turer i fint vær, etc. Veldig mange er nok også vinterlagret og bilene brukes dermed bare halve året og da kanskje ikke spesielt mye.

Nå er dette den billigste Porschen du kan kjøpe

Ikke alle kjøres langt

Så mange av disse entusiastbilene har en kilometerstand som ikke kan sammenliknes med Volvo V70 og Toyota Corolla av samme årgang. Men som sagt – unntak finnes. Da kanskje særlig fra biler som kommer fra sørligere breddegrader, slik som Tyskland, hvor det kjøres både fort og langt. Og hvor mange steder ikke er vinter, i alle fall ikke på samme måte som her.

Moralen i dette må uansett bli å sjekke bilen nøye før kjøp. Spørre, grave og be om dokumentasjon. Ikke minst med tanke på dette med kilometerstand. Blir både svarene og blikket unnvikende, er det ingen grunn til å gi seg. Snarere tvert i mot. Ulike forum og Facebookgrupper kan være til god hjelp her. De fleste tidligere eiere tror jeg også vil være til hjelp i en kjøps-prosess, jeg tror ikke man skal være redd for å ta kontakt med tidligere eiere. Det er jo alltid hyggelig å vite hvordan det går med gamlebilen, hvor den er og hvem som eier det. En slik prat kan gi mye og verdifull informasjon. Bare gjør disse tingene FØR du kjøper.

Jeg opplever stadig at flere kjøper først, og undersøker i etterkant. Gjerne når man begynner å få en følelse av at det er ugler i mosen. Men det er helt feil rekkefølge.

Uansett; takk for at du tok opp dette viktige temaet og satte det på dagsordenen. Dette er en god påminnelse til oss alle!

​Les også: Hjelp – bilen min har vært på verksted et halvt år

Stort arkiv

Du kan også lese alle svarene på Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Har du innspill eller erfaringer – skriv inn i kommentarfeltet under:

Les også: Elisabeth nektet å godta regningen fra verkstedet

Video: Derfor kjører DDE-Bjarne Porsche 911

​