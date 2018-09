Mannen ble fredag varetektsfengslet i fire uker. Det var VG som først omtalte saken.

Mannen i 20-årene er siktet for grov ulovlig befatning med skytevåpen på offentlig sted, oppbevaring av narkotika og kjøring i ruspåvirket tilstand.

Han ble pågrepet onsdag 5. september i Brugata i Oslo, etter tips om mulig promillekjøring.

– Det ble utført en ransaking etter at vi hadde fått tips fra publikum om mulig promillekjøring. Da fant vi pistolen i bilen som han disponerte, sier politiadvokat Arne Valderheim Nielsen til TV 2.

Erkjenner ikke straffskyld

I midtkonsollen i bilen fant politiet nemlig en skarpladd 22-kaliber revolver. Han erkjenner at våpenet er hans, og hevder at han kjøpte det i Brugata for å beskytte seg selv.

I forkant av kjøringen skal han ifølge fengslingskjennelsen ha brukt crack, kokain, Rivotril og alkohol, i tillegg til at han angivelig ufrivillig hadde fått i seg noe GHB.

Hans forsvarer Petter Nordgreen Sterud opplyser til TV 2 at han ikke erkjenner straffskyld for våpensiktelsen, men ønsker ikke å komme med detaljer utover det.

Fengslingskjennelsen ble anket på stedet, men anken er foreløpig ikke behandlet.

Frykter at han ville skade andre

Mannen ble i 2010 dømt for å ha drept sin egen far i psykose i 2009, ifølge en dom VG siterer. Ifølge dommen knivstakk han sin egen far 30 ganger i psykotisk tilstand, men ble likevel kjent strafferettslig tilregnelig ettersom retten mente psykosen var ruspåført gjennom bruk av hasj.

Med bakgrunn i drapsdommen stiller retten spørsmålstegn ved mannens psykiske tilstand. Mannen ble løslatt i 2014 og hevder å ikke ha hatt nye psykotiske episoder etter psykosedrapet i 2009.

Retten skriver likevel at «når han nå har blitt pågrepet for kjøring i narkotikapåvirket tilstand, med en skarpladd 22-kaliber revolver liggende i midtkonsollen, fremstår det imidlertid nærliggende at siktede vil komme til å utsette noen for kroppsskade eller mer alvorlig skade eller død ved bruk av skytevåpen».

Retten mener at siktede ville ha våpenet tilgjengelig og klart til bruk, på bakgrunn av at revolveren var skarpladd da han ble pågrepet. Dette beskriver retten som svært bekymringsfullt, med tanke på hans bakgrunn og at han selv mente å ha et slikt beskyttelsesbehov.