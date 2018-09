Tine Hartz (31) fra Åmot i Buskerud, kombinerer jobb og hobby når hun bruker verktøyet airbrush. Hun er kunstner og har startet eget firma. Hartz Design og Motivlakk maler og lakkerer alt fra postkasser og gitarer til MC, bil og lastebil.

Et av de største prosjektene hun har tatt på seg så langt, er å motivlakkere panseret på en klassisk Chevrolet Corvette. Motivet viser Tom Cruise og Kelly McGillis fra flimklassikeren Top Gun, foran det amerikanske flagget.

Tine brukte to måneder på å bli helt fornøyd med. Da smakte det godt at bilen nylig vant førsteplassen på veterankjøretøy-treffet på Nesbyen, der over 800 kjøretøy var på plass.

Ekte amerikansk bil-klassiker – med motiv hentet fra en ikonisk amerikansk actionfilm: Top Gun.

Verktøyet Airbrush er kort fortalt en lakksprøyte med en slange som er koblet til en kompressor. Lufttrykket i kompressoren blåser lakken ut av sprøyten, og du regulerer selv mengden lakk.

Systemet gjør det lettere å kunne lage mer kompliserte motiver, og teknikken har blitt stadig mer populært de siste årene.

Tine har holdt på med airbrush i rundt to år, men har tegnet og malt som hobby i hele sitt liv.

Vanskelig motiv

Motivet som er plassert på Corvette-panseret, var en spesialbestilling fra en kunde.

– Jeg brukte dobbelt så lang tid som det normalt tar å airbrushe mye større motiver på for eksempel lastebiler. Grunnen til at det ble så tidkrevende, er den enorme mengden detaljer, masse fargeblandinger, omfattende maskering og flagg og skygger som skal treffe hverandre, for å nevne noe.

– I tillegg er det to kjendiser som mange kjenner ansiktet til. Airbrusher jeg noen millimeter feil på neseboret til Kelly McGillis, er det ikke lenger Kelly McGillis. Derfor er alle små detaljer uhyre viktig. Dette er ikke bare et motiv, det er et maleri – på et panser tilhørende en Corvette.

Her er hele motivet ferdig lakkert.

Kostbart panser

Hvor mye det kostet å få ferdigstilt motivet på Corvetten, vil ikke Tine ut med.

– Jeg har taushetsplikt, så jeg kan ikke snakke om kundenes pris på bestillinger. Men jeg kan si så mye som at dette er et av de mer kostbare panserne som finnes i Norge.

De elementene som spiller inn på prissetting er hva slags type motiv det er, om det er farger eller svart/hvitt, eventuelt hvor mange fargeblandinger, hvor detaljert og virkelighetsnært det er ønskelig at motivet skal ende opp, størrelse og hvor stor før-jobb det er med design av bildet.

– Derfor er det helt umulig å si en pris uten å vite noe som helst om disse faktorene. Men jeg ligger foreløpig på et moderat nivå. Folk kommer til å få det de betaler for hos meg, og jeg tar stor stolthet i de motivene jeg ferdigstiller og selger.

En fornøyd Tine Hartz kan konstatere at to måneders innsats er ferdig.

Krever tålmodighet

– Jeg tok et to-dagers kurs for å lære meg hvordan verktøyet airbrush fungerer. Deretter var det bare å begynne å trene. Verktøyet krever en del tålmodighet, og veien mot effektivitet tar tid. Men det blir som å lære å sykle; når du først har lært det, så sitter det.

Akkurat nå er det et 1x1,5 meter stort bilde av Clint Eastwood som står på agendaen. Det skal henge i trappeoppgangen til en kunde om noen uker.

Flere oppdrag på vinteren

– Det kommer flere større prosjekter til meg i vinterhalvåret. Det er også da jeg har flest kjøretøy. Mange henvender seg til meg uten å ha en klar formening om hva slags motiv de ønsker seg, eller på hva. Da tar vi et møte. Det beste øyeblikket er når kunden bryter ut "Ja! Det har jeg ikke tenkt på, men det er jo perfekt!". Da vet jeg at steg én i prosessen er over, og vi har et motiv å begynne på, sier hun.

31-åringen er ikke i tvil om hva som er hennes viktigste egenskap.

– Det må være å ha et kreativt sinn. Enten er du født med det, eller ikke. Jeg har det. Noen ganger er det litt slitsomt, men det kommer godt i denne jobben.

Fun facts om motivet og filmen Top Gun-filmen hadde premiere i mai 1986 - og spilte inn 353 millioner dollar på verdensbasis det året

Et lignende motiv eksisterer ikke. Kunden ønsket Tom Cruise med solbriller, men Kelly McGillis fra et annet bilde av de to.

Flagget har har Tine skisset selv, da flagget på det opprinnelige bildet var diffust og ikke hadde sterke nok farger.

Den venstre albuen til Kelly Mcgillis fant Tine aldri noe bilde av, så hun tok bilde av sin egen albue, (kunden godkjente) og airbrushet den inn i bildet.

Vingen er airbrushet ut fra et bilde tatt av en håndlaget Top Gun-vinge fra 2.verdenskrig. En autentisk vinge som ble lagt inn som "prikken over i'en". Det ble brukt 7 forskjellige farger for å få den til å ligne originalen. Kilde: Hartz Design og Motivlakk sin Facebook-side

