Rosenborg-leder Tove Moe Dyrhaug møtte i dag pressen for å svare på spørsmål om den omtalte voldssaken der Nicklas Bendtner ifølge danske Ekstra Bladet er siktet for å ha knust kjeven til en taxisjåfør.

– Nicklas er tilbake i morgen. Da setter vi oss ned sammen med ham, så får vi se hva vi gjør videre, sier Tove Moe Dyrhaug til TV 2.

– Kan Rosenborg ha en voldsdømt spiller på laget?

– Sånn det er nå, jobber vi med å innhente fakta i saken. Vi vet at han har vært involvert i en episode i København natt til søndag, svarer Rosenborgs daglige leder.

På byen i København

Bendtner skadet seg da Rosenborg kvalifiserte seg for Europaligaen for halvannen uke siden og var i følge danske medier på byen i København med sin modellkjæreste Philine Roepstorff før taxi-episoden.

– Hva har du å si om Bendtners gjentatte turer til København?

– Spillerne som er i et arbeidsforhold med Rosenborg, møter på trening til avtalt tid. Det er veldig viktig. Når de har frihelger, er det frihet under ansvar, sier Dyrhaug og svarer følgende på om de er fornøyde med oppførselen til den omstridte dansken:

– Han har oppført seg eksemplarisk i kontraktsperioden med Rosenborg, men det er alltid trist når noen er involvert i en slik sak.

Søndag kveld spiller Rosenborg borte mot Vålerenga i Eliteserien.

– Er han aktuell til helgens kamp?

– Nicklas er for tiden skadet. Så vi må se på skadesituasjonen. Som sagt setter vi oss ned og ser på hva vi kan gjøre videre, svarer Rosenborgs daglige leder.

– Uheldig for RBK

Rosenborg sendte tidligere mandag ut en pressemelding der de blant annet beklaget seg for hendelsen til det danske drosjeselskapet.

Adressavisens kommentator, Birger Løfaldli var også tilstede på Lerkendal i dag.

– Uansett hva som har skjedd så er det en veldig uheldig sak. Vi skal ikke dømme noen foreløpig, det har vært få detaljer om hva som har skjedd. Men det er utvilsomt at det har vært en situasjon hvor Bendner har havnet i. Det er uheldig for Bendtner og det er uheldig for Rosenborg, sier kommentatoren.