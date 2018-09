Denne sjøruten skaper strid mellom stormaktene

Flere av Russlands største gassfelt befinner seg på halvøya som ligger øst for Barentshavet og nordvest i Sibir.

Det sanksjonsrammede russiske selskapet Novatek samarbeider med franske Total og det kinesiske petroleumselskapet CNPC om LNG-prosjektet.

Langs Nordøstpassasjen har Russland en rekke militære baser, merket i gult og blått (Nagurskaja, Frans Josefs land). Foto: Grafikk: Torleif Hamre/TV 2

Utbyggingen ble i 2015 omtalt av Nord24 som en av de største industrisatsingene i russisk Arktis. Kina, som har ambisjoner om en ny silkevei i Arktis, har eierandeler i Jamal LNG gjennom CNPC. Markedsverdien på Novatek har passert gassgiganten Gazprom, og doblet seg siden 2008, skriver Bloomberg.

Arktis er av stor strategisk og kommersiell interesse, ikke bare som transportvei. Hele Den nordlige sjørute ligger innenfor Russlands økonomiske sone, og petroleumsreservene regnes blant de største gjenværende på kloden.

Russland bruker sjøveien for å utvikle sine nordlige områder, og har styrket sin nasjonale kontroll med Nordøstpassasjen gjennom nasjonal lovgivning, ifølge Etterretningstjenesten.

Bruker to tredeler av tiden

Eksport til det asiatiske markedet er en viktig grunn til at Russland satser på Nordøstpassasjen som internasjonal handelsrute:

Nagurskaja er Russlands nordligste grensevaktstasjon. Foto: Russlands forsvarsdepartement

– Et isgående tankskip fra LNG-anlegget på Jamal gjennomførte i august 2017 en testseilas fra Melkøya til en sørkoreansk havn via Nordøstpassasjen. Seilasen ble gjennomført på totredeler av tiden reisen tar via Suezkanalen, skriver Etterretningstjenesten i FOKUS 2018.

Russlands mål om nasjonal kontroll i Arktis fører til økt sivil aktivitet og nærvær. Samtidig har Nordområdene og Arktis stått sentralt i det militære moderniseringsprogrammet. Siden 2014 har etableringen av militær infrastruktur i Arktis økt i omfang.

– Militærmakten rehabiliterer baser fra den kalde krigen og oppretter nye langs Nordøstpassasjen, sier Etterretningstjenesten om utviklingen.

Fraktet styrker til Sibir

Med utgangspunkt i Nordflåten er det etablert en felles militærkommando for den arktiske regionen.

Fartøy fra Nordflåten bruker Nordøstpassasjen på vei til Sibir under øvelsen Vostok-2018. Foto: Russlands forsvarsdepartement

Den økte russiske aktiviteten i nordområdene, med til dels offensive øvingsmønstre, fører ifølge Etterretningstjenesten til en ny militær normalsituasjon i nord.

I den rekordstore militære øvelsen Vostok-2018 deltar over 300.000 russiske, kinesiske og mongolske soldater i det som NATO mener er en øvelse på en stor konflikt.

Under øvelsen, som er den største siden den kalde krigen, ble styrker fra Nordflåtens arktiske brigade fraktet gjennom Nordøstpassasjen til Tsjukotka helt øst i Russland. Der trente de på å bekjempe sabotører, heter det i en pressemelding.

– Vil bevege oss fritt

Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu advarte nylig ifølge TASS om at det er et potensial for mellomstatlige konflikter i Arktis. Å beskytte Russlands interesser i Arktis er en prioritert oppgave, sa han i et møte med forsvarsledelsen.

General Curtis Scaparrotti. Foto: Petter Sørum-Johansen/TV 2

– Vi fokuserer på sikkerhet og stabilitet i Arktis og nordområdene, svarer den amerikanske generalen Curtis Scaparrotti i et intervju med TV 2.

Han sier at det er Russland som oppretter nye militærbaser og rehabiliterer gamle baser i nord.

Generalen som er USAs øverstkommanderende i Europa og NATOs militære leder, sier at russiske myndigheter ikke har grunn til å være bekymret for at USA eller NATO vil starte en konflikt i nord.

– Vi bør ha mulighet til å bevege oss fritt i internasjonalt farvann og luftrom, og drive med handel. Jeg håper at Russland ikke blander seg inn, og holder seg til internasjonale regler, sier Scaparrotti til TV 2.

Under en senatshøring i mars sa generalen at russerne i strid med FNs havrettskonvensjon ønsker herredømme over Den nordlige sjørute.

– Hvis man ser på hva de får på plass, kan de i løpet av de to til tre neste årene være i stand til å kontrollere Den nordlige sjørute, sa Scaparrotti ifølge Army Times.

I 2016 hevdet det russiske propagandanettstedet South Front at Arktis kan bli det nye Midtøsten. En engelskspråklig video med tittelen «kampen om Arktis» tegnet et scenario der russiske styrker inntar Spitsbergen under en konflikt.​​