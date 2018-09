Politet pågrep kvinnen i 2017 og siktet henne for drap på hennes egen far i 2002 og hennes tidligere kjæreste i 2014.

Nå har påtalemyndigheten besluttet å ta ut tiltale for to forsettelige drap, melder VG.

Kvinnens far ble etter det TV 2 erfarer funnet død i et badekar hjemme hos seg selv i mars 2002. Farens død ble den gang henlagt av politiet som intet straffbart forhold, og liket ble ikke obdusert. Politiet har tatt selvkritikk for at dødsfallet ikke ble etterforsket ytterligere.

I 2017 åpnet politiet farens grav og gjennomførte en obduksjon - 15 år etter hans død. Den viste at dødsårsaken var forgiftning eller drukning.

Kvinnen omtalte selv dødsfallet på sosiale medier, og hevdet var et betent arveoppgjør i etterkant av dødsfallet.

Det andre drapet kvinnen er tiltalt for, skjedde i april 2014. Da ble hennes tidligere samboer, en 67 år gammel etnisk norsk mann, funnet drept på et hotellrom i sentrum av sørlandsbyen.

Kvinnen, som er i 40-årene, har hele tiden nektet straffskyld. Hennes forsvarer sier det ikke er bevis for å fastslå dødsårsak, ifølge VG.