Gratis bomring er en av mange fordeler som har bidratt til at elbilene selger i rekordhøye antall her til lands.

Har man jobb eller fritidsaktiviteter som gjør at man ofte må kjøre gjennom en bomring (eller en tunnel med betaling), kan dette bety mange tusenlapper spart.

Men nå strammes det inn på dette området. Stortinget har nemlig vedtatt nye bestemmelser for takstfastsettelse av nullutslippskjøretøy i bompengeprosjekter.

Krever brikke og avtale

Den tidligere fritaksordningen er erstattet med en bestemmelse om at disse kjøretøyene ikke skal betale mer enn maksimalt 50 prosent av ordinær takst når brikkerabatten er trukket fra.

Det skriver Statens vegvesens eget nettsted, Vegnett.​

De kan fortelle at det nå er opp til lokalpolitikerne å bestemme om elbiler og hydrogenbiler, skal betale bompenger eller ei. Beta­ling av bompenger som nullutslippskjøretøy kre­ver elektronisk brikke og gyldig avtale.

Tror 99 prosent av kinesiske "Tesla-killere" vil gå under

Betale i eksisterende prosjekter

Det er imidlertid åpnet for at det lokalt kan vedtas andre prosentsatser for nullutslippskjøretøy, så lenge de ligger mellom 0 og 50 prosent av ordinær takst.

Hvis ordinær takst for eksempel er 20 kroner, vil nullutslippsbiler betale maksimalt 8 kroner, når brikkerabatt på 20 prosent er trukket fra.

Det åpnes også for å ta betaling for nullutslipps­kjøretøy i eksisterende bompengeprosjekter, der­som det er lokalpolitisk tilslutning til det. Som for de nye bompengeprosjektene, vil 50 prosent betalingsgrense og kravet om bruk av bompengebrikke også gjelde for de bompengeprosjektene som allerede er i drift, skriver Vegnett.

Sparer 60.000 kroner i året på å kjøre elektrisk

Både kommuner og fylkeskommuner

I bypakker med miljødifferensierte takster, som i Oslo og Bergen, er passeringene priset etter hvilken type bil man kjører. Takstene for nullutslippskjøretøy kan settes til mellom 0 og 50 prosent av takstene for bensindrevne kjøretøy i takstgruppe 1 og i forhold til kjøretøy med såkalte Euro VI-motorer i takstgruppe 2.

Eventuelle krav om betaling for nullutslippskjøretøy i det enkelte bompengeprosjekt, vil avhenge av om og når det blir fattet lokalpolitiske vedtak om dette i berørte kommuner og fylkeskommuner. Ved innføring av betaling for nullutslippskjøretøy i et eksisterende bompengeanlegg, vil det bli informert om dette på samme måte som ved andre takstendringer.

LES MER: Innfører bompenger for elbil – og de øker kjapt

Se video: Driver taxiselskap – med kun elbiler

.