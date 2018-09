– Jeg elsker barn. Jeg blir så verpesyk når jeg ser små barn, røper bloggeren, før hun fortsetter:

– Men vi har funnet ut at vi er veldig glad for at vi har to friske og flotte barn, og vi har ingen planer om å få et barn til.

Det er spesielt på appen Jodel at rykter om et nytt familiemedlem har florert.

Aldri si aldri

Ektemannen er veldig fornøyd med å endelig kunne sove om nettene igjen, og sier det frister lite med et barn til sånn som hverdagen er nå.

– Da må vi eventuelt kjøpe ny bil og et nytt hus. Vi har ikke plass... eller tid, sier han.

– Men man skal aldri si aldri, selvsagt, skyter fruen inn.

Hva jobber mamma som?

Paret har døtrene Nelia og Náia. Førstnevnte er fire og et halvt år, mens Naia fyller to denne uken.

Siden begrepene «blogger» og «influencer» er vanskelige å forklare, har paret valgt å si at de arbeider med noe litt annet.

– Hun sier at mamma og pappa jobber som fotografer. Jeg har prøvd å fortelle at jeg også skriver litt, ler Berg Eriksen.

– Nelia er veldig glad i fotografi hun også. Hun stjeler mobilen min og tar selfies, sier pappa Eriksen smilende.

Se Bloggerne på TV 2 Livsstil og TV 2 Sumo mandag til torsdag klokken 21.30.