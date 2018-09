Den positive og blide gutten som TV-seerne har blitt kjent med i serien «Hjertebarna», har hatt en vanskelig start på livet. Han hadde klumpfot, skjev rygg og har fått diagnosene adhd og dysleksi.

Og i 2015 ble det oppdaget at han hadde en medfødt hjertefeil

– Det er godt gjort at han er så blid som han er, så mange plager som han har hatt, sier pappa Odd Edvar Kværnes.

Så selv hjertefeilen

Det var faktisk Trym selv som forstod at noe var galt med hjertet. Det skjedde da han stod og pusset tennene sine foran speilet, og så hvordan hjertet banket i brystet – til tross for at han ikke anstrengte seg.

– Jeg så det liksom gjennom ribbeina, og tenkte at «jeg tviler på at dette er helt normalt», sier Trym.

Etter en undersøkelse på St. Olavs hospital ble hjertefeilen påvist.

– Da vi fikk vite det, tenkte jeg «Nå har Trym opplevd nok – hvorfor skulle han få dette i tillegg»? Men det viste seg at det var jo ikke noe han fikk, det var noe han hadde hatt hele tiden, forteller Odd Edvar.

Trym hadde altså levd i ti år med den medfødte hjertefeilen uten at legene hadde oppdaget noe. For foreldrene hans fikk de endelig svar på mange spørsmål.

TOPPTUR: Trym på en av fjellet i Berghøgda i Holtålen kommune i sommer. Foto: Renate Kværnes.

– Gudskjelov. Endelig en diagnose på hvorfor han hadde vært syk hele livet, sier mamma Renate Kværnes.

Omfattende operasjon

Det som feilte Trym var en lekkasje i en av hjerteklaffene. Dette gjør at hjertet blir mer belastet enn normalt, fordi det pumper ut blod som lekker tilbake.

Men etter en omfattende operasjon har Trym fått et nytt liv. I starten var han veldig sliten, og det tok litt tid å komme seg. Men etter en stund var det stor forbedring å se på den fysiske formen.

– Det var tøft for han de første månedene, både psykisk og fysisk. Det tok tid å jobbe seg tilbake, sier Renate.

Fotball og toppturer

Det er en stund siden innspillingen av «Hjertebarna» ble avsluttet, og fremgangen i Tryms helsetilstand har fortsatt også etter at TV-kameraene ble slått av.

FAMILIEN: Trym og søsteren Lisa sammen med pappa Odd Edvar og mamma Renate.

– Han har ikke vært syk siden før operasjonen, forteller Odd Edvar.

Trym er nå en aktiv tenåring som spiller fotball med vennene i friminuttene på skolen, og sykler rundt i nærmiljøet på fritiden. Han har også blitt en «racer» på toppturer rundt om på fjellet der familien har hytte.

– Nå må vi andre ta oss sammen for å henge med, ler pappaen.

