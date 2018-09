Politibetjent Amber Guyger (30) fra Dallas, Texas, var på vei hjem etter endt skift klokken 22 torsdag, men gikk angivelig ved en feil inn i naboleiligheten.

Trodde hun var hjemme

Hun har forklart at hun ble så skremt over å se en mann i det hun trodde var sin egen leilighet, at hun skjøt ham med tjenestevåpenet sitt. Mannen døde senere av skadene.

Politiet i Dallas har vært kritisert for å vente med å formelt sikte betjenten, men mandag ble det kjent at Guyger er arrestert og siktet for uaktsomt drap i Kaufman County.

Saken er fortsatt under etterforskning, og politisjef Renee Hall i Dallas-politiet sier det er uklart hva som skjedde inne i leiligheten før pistolen ble avfyrt.

– Vi skal komme til bunns i saken. Dette er en tragedie på begge sider, sa Hall søndag.



Ubevæpnet

Mannen som ble drept var 26 år gamle Botham Jean. Han var høyt utdannet og jobbet som risikoanalytiker hos PricewaterhouseCoopers i Dallas.

Han var ubevæpnet hjemme hos seg selv, og hadde ikke noe kriminelt på rullebladet, skriver CNN.

Familien har stilt spørsmål ved om det samme kunne skjedd hvis Jean var en hvit mann.