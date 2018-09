Rosenborgs stjernespiss Nicklas Bendtner er i hardt vær etter at han natt til søndag iskal ha knekt kjeven til en dansk taxisjåfør i København. Hendelsen er ennå ikke fullt belyst, men dansken er anmeldt.

– Det er levert inn en politianmeldelse for vold med Nicklas Bendtner involvert etter en episode mellom ham og en sjåfør i København, sier kommunikasjonssjef i Dantaxi Rasmus Krochin til TV 2 Danmark.

Rosenborgs eneste uttalelse så langt kom fra daglig leder Tove Moe Dyrhaug i går kveld. Hun kunne bekrefte at de var kjent med at Bendtner hadde vært involvert i en episode i København natt til søndag.

TV 2s fotballekspert mener at trønderne har fått et kjempeproblem om opplysningene er korrekte.

– Dette er veldig trist for RBK. Det har vært mye støy etter at Kåre Ingebrigtsen måtte gå. Nå har den støyen lagt seg og Rini Coolen har begynt å vinne kamper og fått Rosenborg til toppen av Elitiserien og ut i Europa. Så er det deres største stjerne og viktigste spiss som er på tur i København og angivelig knekker kjeven på en taxisjåfør, sier Jesper Mathisen og følger opp:

– Han var involvert i en annen hendelse med en taxisjåfør for fire år siden, men da var det ikke vold i bildet. Dette er veldig langt over streken. Det er totalt uakseptabelt og uholdbart. Her har Rosenborg fått et kjempeproblem.

Reagerer på bytur

Bendtner ble strekkskadet da Rosenborg avanserte til gruppespillet i Europaligaen for to uker siden. At 30-åringen bruker tiden på å gå på byen i København er noe Mathisen reagerer på.

– Jeg er veldig spent på hvordan Rosenborg vil håndtere dette. De trenger egentlig en Bendtner i toppslag hvis de skal være med og kjempe på alle fronter - i cup, hjemlig serie og ute i Europa. Nå er han skadet. Derfor er det også litt merkelig at han flyr på byen i København og ikke er hjemme i Trondheim og fokuserer på å bli frisk så fort som mulig.

– Aldri opplevd ham som voldelig

Saken ble naturlig nok tema etter Danmarks landskamp mot Wales i går, der landslagssjef Åge Hareide på generelt grunnlag kommenterte at det er utenkelig med en voldsdømt spiller på det danske landslaget.

Nyheten slo også ned som en liten bombe i fotball-Norge.

– Dette var overraskende på meg for jeg kjenner godt til en del av gutta i Rosenborg. De har vært en del ute på byen med Bendtner i Trondheim og har aldri opplevd ham som voldelig. Uansett hva som har skjedd i forkant så er det totalt uakseptabelt å handle på denne måten, sier Jesper Mathisen.