Derfor er Åkesson i drømmeposisjon

Det vil smerte for Liberalerna og Centerpartiet å gi SD en hånd på rattet. De har garantert sine velgere at de ikke vil ha noe som helst med SD å gjøre, men de har også lovet å kaste Löfven. Det kan fort ryke noen valgløfter i høst.

2. De rødgrønne fortsetter

Den parlamentariske situasjonen i Sverige er veldig lik den situasjonen vi har hatt i de fire foregående årene. Den rødgrønne blokken er større enn den borgerlige firepartialliansen. Så lenge Alliansen nekter å forholde seg til SD, kan Löfven i realiteten fortsette å styre som.

3. Moderaterna og Kristdemokraterna danner regjering

Moderaterna og Kristdemokraterna har på langt nær vært like avvisende til SD, som de to andre borgerlige partiene. En slik regjering kan se dagens lys hvis de får aktiv aktiv støtte fra SD og eventuelt slags passiv støtte fra Liberalerna (L) og Centerpartiet (C).

Det vil si at SD forhandler statsbudsjett med regjeringen og stemmer for det, mens L og C legger ned sine stemmer eller stemmer for sine egne primære budsjetter og forslag i Riksdagen. De rødgrønne har nemlig færre mandater enn de tre partiene M, KD og SD, som dermed i teorien kan styre fordi da vil være største blokk.

4. Stefan Löven styrer med støtte fra Liberalerna og/eller Centerpartiet

Statsminister Stefan Löfvens kongstanke er å bryte opp blokkdelingen av svensk politikk. Han har hatt det som ambisjon i fire år, uten å ha lykkes til nå. Men det ene mandatet som de rødgrønne leder med mot Aliansen (144 mot 143 riksdagsmedlemmer), kan bli avgjørende for at drømmen hans kan realiseres. Hvis det tilspisser seg på borgerlig side, kan det ende slik,

Alle disse fire alternativene virker på hver sin måte usannsynlige. Hvis du legger frem disse alternativene for svenske politikere nå, vil ingen av dem skape begeistring hos et flertall i Riksdagen. Men hvis situasjonen tilspisses i høst, og den regjeringen som legger frem sitt forslag til statsbudsjettet blir nedstemt, kan det gå mot nyvalg i Sverige på nyåret. Og nyvalg er risikosport for en rekke partier.

I en situasjon hvor Sverige står på randen av politisk kaos, er det ikke utenkelig at Jimmie Åkesson til slutt gir etter og slipper frem en borgerlig regjering, selv uten at han får være med. På den måten kan han fortelle en historie om at han tar ansvar for at Sverige skal få en ny og noenlunde stabil regjering. Han kan sette landets beste foran seg selv.

Ingen utenkelig tanke, siden Åkesson og hans Sverigedemokraterna sikter høyere enn dagens 17,6 prosent. De har tatt mål av seg å bli Sveriges største parti på sikt. Åkesson har sånn sett god tid. Så lenge han fortsetter å stige i oppslutning i valg etter valg, vil hans tid til slutt komme.