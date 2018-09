– Ingen grunn til å fly etter å ha slått Kypros

De bulgarske spillerne brukte de fleste triksene i boken, både lovlige og ulovlige, for å hale ut tid da Norge jaget utligning i søndagens Europa League-kamp.

Selv på stillingen 0-0 var bulgarerne ufine. Joshua King opplevde å bli stemplet av Georgi Kostadinov etter 15 minutter. Utrolig nok var det Kostadinov som gikk i bakken og vred seg i smerter.

Patetisk og ynkelig av Kostadinov, kommenterte Øyvind Alsaker og Brede Hangeland.

King var glad for at dommeren gjennomskuet bulgareren.

– Han stempler meg, og så reagerer jeg. Jeg treffer ham litt i magen, og så stuper han ned på bakken som om jeg traff ham hardt. Men det er ikke noe å si på det. Dommeren så at han filmet, så jeg kan ikke gjøre noe annet. Jeg ble stemplet en del ganger. Jeg vet ikke hva planen deres var overfor meg, men jeg følte at jeg ble lagt i bakken en del ganger og hadde mann på meg. Men sånn er fotball, sier King til TV 2.

– Får spille samme «mind games»

King reagerte på bulgarernes skitne triks, men avslører at Norge fort kan komme til å bruke samme medisin i returoppgjøret på Ullevaal.

– Jeg synes de dro den litt langt. De spilte helt annerledes etter at de fikk målet. De skrek veldig mye, og dommeren reagerte av og til på det. Men jeg synes faktisk han hadde en bra kamp. Vi skal ikke klage veldig mye på det. Vi får håpe vi scorer tidlig på Ullevaal, og så får vi spille samme «mind games», sier King, som innrømmer at det norske laget slet med å bryte ned Bulgarias forsvarsmur.

– Vi skapte ikke veldig, veldig mye, men vi kontrollerte kampen. Vi hadde de fleste sjansene, og jeg vet ikke hvor mange cornere de hadde sammenlignet med oss. Men vi skapte ingenting på dem, og det er noe vi må forbedre, sier han.

Risikerer å møte tre gode lag

​Norge er nummer to i gruppen etter to spilte kamper. Å vinne gruppen blir svært viktig, både for å kvalifisere seg til playoff, men også for å få en best mulig seeding før trekningen av den vanlige EM-kvalifiseringen i desember. Forskjellen på å havne i pott 3 eller 4 kan være betydelig.

– Vi slo jo Kypros, og så har vi jo ikke tapt på en del kamper. Så jeg vet ikke om vi «fløy litt» med tanke på at vi slo Kypros. Men det er ingen grunn til å fly etter å slå Kypros 2-0 på hjemmebane. Jeg mener vi skal vinne denne gruppen her. Jeg var ikke imponert i det hele tatt over det laget vi møtte i dag, men de var bedre enn oss i dag. De brukte mind games, de satte sjansen sin og forsvarte seg ganske bra. Men hadde vi vært på, slik vi har vært i de siste kampene, så hadde vi slått dem, sier King.