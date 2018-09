– Hold hodet kaldt og hold sammen

Socialdemokraternas leder Stefan Löfven kom på scenen først ved 00.30-tiden natt til mandag. Han var den siste av partilederne som talte for kvelden.

Socialdemokraterna har hatt en tøff innspurt i valgkampen, og flere Allianse-politikere har uttalt at Löfven har gjort et så dårlig valg at han selv burde gå av.

Under sin tale gjorde han det derimot klart at han ikke gir fra seg makten frivillig.

– Jeg kommer til å fungere som statsminister med ro, sa han og la til:

– Med respekt for velgerne og det svenske valgsystemet skal vi agere når vi virkelig vet valgresultatet.

Partilederen sa at han gjerne ville sett et bedre valgresultat, men understreket at velgerne tross alt har gjort Socialdemokraterna til det største partiet.

– Og det er det klart største partiet, men vi skal også huske at valgresultatet fortsatt er uklart. Det mest ansvarsfulle nå er ikke å spekulere, og det er ikke at ulike partier låser seg fast i posisjoner, sa han.

Takket

Löfven begynte sin tale med å takke partikollegene og velgerne, før han ramset opp en rekke punkter han mente Socialdemokraterna skulle være fornøyde med å ha oppnådd.

– Jeg skal begynne med å si takk for alt deres arbeid, startet han med å si da han kom på scenen.

Videre hyllet han arbeidet partiet har gjort under valgkampen, og sa at de nå skal stå rakrygget fremover.

– Vi skal være stolte over hver barnefamilie som har kunnet se barnebidraget bli hevet for første gang på lenge og fått bedre økonomisk støtte, sa han og la til:

– Vi skal være stolte over at Sverige igjen har vist at vi kan forbedre livet for det store flertallet, men fremfor alt, vi skal se fremover, kjære venner.

Ser fremover

Löfven understreket at arbeidet ikke er avsluttet selv om valgkampen er over, men mente at det snarere er nå det begynner. Han sa blant annet at partiet står klare for å håndtere en hver krise som skulle ramme Sverige.

– Demokratiet har sin gang og Sverige har alltid en regjering, sa han og la til:

– Nå setter vi Sveriges beste først. og jeg vet det alltid vil være spekulasjoner og rykter, men min enkle oppfordring er: Hold hodet kaldt og hold sammen. Det er avgjørende i denne stund og kanskje noen uker fremover, å holde sammen.

Skuffet over SD-resultat

Löfven uttrykte også skuffelse over den høye oppslutningen Sverigedemokraterna har fått.