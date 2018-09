Like før klokken 23 søndag gikk Jimmie Åkesson på talerstolen på Sverigedemokraternas valgvake i Stockholm.

– De sa nettopp på TV at det var vanskelig å se hvem som er vinneren etter dette valget, men jeg har sett det. Det er Sverigedemokraterna, så enkelt er det! sa en storfornøyd SD-leder fra talerstolen på partiets valgvake i Stockholm.

Utfordrer Kristersson

Han kom samtidig med en klar utfordring til de borgerlige partiene i Alliansen og Moderaterna-leder Ulf Kristersson.

– To mandater skiller de to gamle blokkene. Forstår dere hva det betyr? sa Åkesson, og fikk et klart «Ja!» fra salen.

– Akkurat nå er den såkalte Alliansen mindre enn de rødgrønne. Ulf Kristersson har lovet regjeringsskifte. Nå er det opp til han å bevise hvordan han har tenkt å bytte regjering: Velger han Stefan Löfven, eller velger han Jimmie Åkesson? Nå vil vi ha svar på det spørsmålet! sa SD-lederen.

– Ikke fornøyde

Partiet har gjort et brakvalg, men Åkesson tordner videre:

– Vi er ikke fornøyde. Vi er ikke fornøyde. Vi er valgets vinnere, men nå går vi inn i en ny mandatperiode, og vil sikre oss innflytelse på svensk politikk på ordentlig, sier Jimmie Åkesson.

Partilederen skrøt av alle som har jobbet for partiet de siste månedene.

– Vi har gjort alt vi kan. Jeg har gjort alt jeg kan. Jeg har ingenting mer å gi, sa partilederen.

På SVTs valgdagsmåling tidlig søndag kveld, hadde SD en oppslutning som gjorde dem til Sveriges nest største parti. Men når de faktiske valgresultatene begynte å rulle inn, falt oppslutningen.

Ved 23-tiden søndag er det ingen tvil om at Moderaterna har forbigått SD, og at Åkessons parti ender som det tredje største.

