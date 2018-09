Etter å ha startet for Italia i 1-1-kampen mot Polen ble spissen Mario Balotelli vraket til møtet mot Portugal.

Trener Roberto Mancini uttalte at Balotellis fysiske form var et problem, og senere kom også rapporter om at Nice-spissen hadde løyet om vekten sin.

Ifølge L'Equipe var 28-åringen over 100 kilo, tolv kilo mer enn matchvekt.

Det ga Balotelli skarp kritikk i hjemlandet, blant annet fra trenerlegenden Arrigo Sacchi. Kommentarfelt i avisene og på sosiale medier har også flommet over av kritikk.

Nå slår Balotelli tilbake.

– Det er veldig fint å lese folks kommentarer, og se hvor mange folk som hater meg i Italia, sier han ifølge Football Italia.

– Jeg håper de vil fortsette å hate meg og ikke gi meg støtte når ting går bra. Det er bare rett og rimelig at man er konsekvent.

Vil ikke tilbake til Italia

Den tidligere Milan, Inter, Liverpool og Manchester City-spissen var linket til en retur til italiensk fotball i sommer.



Hean valgte i stedet å forlenge kontrakten med sin franske klubb.

Han mener dette bråket understrker hvorfor han gjorde dette valget.

– Det var definitivt en klar og gyldig grunn til at jeg ikke ville returnere til Serie A... Jeg tror den er tydelig nå.

Bøtelagt

Men det er er ikke bare italienerne som er misfornøyde med den av og til så supre Mario. Den italienske angriperen ble bøtelagt av klubben sin Nice for å være i for dårlig forfatning etter sommerferien.

Også den polske fotballpresidenten Zibi Boniek – med erfaring fra Roma og Juventus, sa sin mening etter å ha sett Italia-Polen.

– Jeg ville ikke sendt en spiller som er 15 kilo overvektig på banen. Jeg snakket med Sacchi rett etter kampen, og vi understreket det faktum at spillerne ikke var forberedt på kampen, sa Boniek.

Nice vant 2-1 over Rennes i Ligue 1 fredag, uten Balotelli.

Likevel vil trener Patrick Vieira ha spissen tilbake på banen.

– Det viktigste for oss er å vinne fotballkamper, med eller uten ham, men vi er bedre med ham her, sa Vieira etter kampen.