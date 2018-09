Søndag kveld er TV 2s prognose for valgresultatene klare.

Like etter klokken 21.30 er over 1.000 valgdistrikter av 6.004 er talt opp. På bakgrunn av disse tallene har TV 2 følgende prognose for valgresultatet:

Socialdemokraterna: 26,7 % – 95 mandater.

Sverigedemokraterna: 17,4 % – 62 mandater.

Moderaterna: 19,1 % – 68 mandater.

Centerpartiet: 8,8 % – 31 mandater.

Kristdemokraterna: 6,9 % – 25 mandater.

Vänsterpartiet: 9,2 % – 33 mandater.

Miljöpartiet: 4,4 % – 16 mandater.

Andre: 2 % – 0 mandater.

Det gir et helt dødt løp mellom blokkene, på 40,3 % hver (144 og 143 mandater). Sverigedemokraterna ender på 62 mandater i TV 2s prognose.

Saken oppdateres.

