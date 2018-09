Åge Hareide gjorde det klart overfor det danske pressekorpset etter Nations League-seieren over Wales at voldsdømte spillere ikke har noe på landslaget å gjøre.

Temaet kom opp da nordmannen ble konfrontert med nyheten om at Nicklas Bendtner natt til søndag ble anmeldt for vold mot en taxi-sjåfør. Rosenborg-dansken skal ifølge taxiselskapet til offeret ha knekt kjeven til sjåføren.

På spørsmål fra en dansk journalist om "du kan ha en dømt voldsmann på landslaget ditt», svarte Hareide ifølge B.T følgende.

– Nei, det ville vært helt utenkelig dersom det skulle gå så langt. Helt utenkelig.

Hareide har ikke vært i kontakt med Bendtner, som for øvrig ikke har gitt lyd fra seg etter anmeldelsen. Roseborg er gjort kjent med at det har vært en episode med Bendtner, og daglig leder Tove Moe Dyrhaug bekrefter overfor TV 2 at man nå jobber med å innhente informasjon.

Taxi-sjåføren ligger for øyeblikket på sykehus med kjevebrudd.

– Jeg kjenner ikke til saken fordi jeg ikke har lest på nettet. På kampdagen ser jeg kun på Wales. Så jeg har ikke vært inne i saken. Jeg har bare tilfeldigvis hørt om den. Før jeg kan si noe som helst med tanke på landslaget, må jeg få en forklaring på hva som har skjedd. Alle sider skal belyses, for det er kanskje ikke sikkert. Man må være sikker på tingene før man dømmer noen. Og det skal jeg være, sier Hareide.