Slaktet på børsen, men fikk følgende beskjed av sjefen: – Du spilte jævlig bra

– Jeg gjorde alt jeg kunne for å score

Maars Johnsen føler imidlertid ikke skyld, og gir i stedet skryt til Bulgarias keeper i situasjonen i åpningsminuttene der alle trodde at Norge skulle ta ledelsen 1-0.

– Keeper kommer ut, og gjør det veldig bra fra for å stoppe ballen. Jeg gjorde alt jeg kunne for å score mål, og jeg tenkte at jeg kom til å score. Han kommer ut veldig fort. Jeg må treffe mål, og det gjør jeg. Han gjør det veldig bra for å stoppe ballen. Jeg vet ikke om jeg kunne gått med hodet først og tatt den på første touch, men det er sånt som skjer i fotball. Man handler på instinkt. Kanskje kunne jeg scoret mål i 2. omgang om jeg hadde fått spille videre. Det vet jeg ikke, sier han.

Ett mål på åtte landskamper er fasiten for den storvokste angriperen, som også fikk en stor sjanse til like før pause. Da gikk hans lave skudd rett i armene på Bulgaria-keeper Iliev.

– Jeg tror på meg selv, og jeg tror at jeg kan score på landslaget også. Jeg gjør det på klubblaget. På den andre sjansen tenker jeg på om jeg skulle sentre eller ikke, men jeg kommer helt fri og setter ballen mot hjørnet. Men den ville ikke inn, sier den sympatiske angriperen.

