Berge om Drillo-kritikk: – Jeg bør være mer toneangivende

Norge kom brutalt ned igjen på jorden i Nations League etter 0-1 i Bulgaria søndag.

1. omgang var positiv, men sjansene ble misbrukt, og i stedet scoret hjemmelaget på sin første og eneste virkelige farlighet.

Allerede i pausen var imidlertid TV 2s studioeksperter, til tross for spillemessig norsk overtak, noe skuffet over to av lagets største profiler når det gjaldt kreativitet.

– Vi savner det litt mer kreative og offensive når vi har ballen rettvendt i midtbaneleddet. Jeg synes ikke minst at Sander Berge er litt for forsiktig og velger den trygge løsningen i stedet for å være litt skarpere og lete etter den gode gjennombruddspasningen, sa Drillo.

Lytter velvillig: – Jeg bør være enda mer toneangivende på siste tredel

Når TV 2 etter kampslutt konfronterer Berge med kritikken fra den tidligere landslagssjefen, lytter 20-åringen velvillig og går langt i å være enig i den nåværende TV 2-ekspertens vurdering.

– Absolutt, jeg bør være enda mer toneangivende på siste tredelen. Jeg kommer ikke nok på ballen, og skaper ikke nok der. Jeg føler at kampbildet er tett og jevnt. I 1. omgang er det ikke så mye rom å spille i, og jeg føler de er gode og aggressive. Men jeg føler at jeg får tredd opp et par ganger som jeg ønsker, og får kommet på ballen, sier Genk-profilen.

Forut for kampstart uttalte TV 2-ekspert Brede Hangeland at Berge har potensial til å bli en av verdens beste midtbanespillere, og sammenlignet ham også direkte med sin tidligere lagkamerat og nåværende Tottenham-stjerne Mousa Dembélé.

Mathisen: – Vi må ikke glemme at han er veldig ung

Derfor var nok skuffelsen stor hos mange da Berge, sammen med det norske laget, ble mindre og mindre synlig og i mindre og mindre grad klarte å prege spillet på Vasil Levski Stadion i Sofia søndag. Jesper Mathisen tror imidlertid at det er flere grunner til at 20-åringen ikke tar mer risiko.

– De gangene Berge er involvert ser man at han veldig gode ferdigheter med ball, og selvfølgelig skulle vi ønske at vi så det enda mer høyere i banen. Samtidig har han en rolle både her og i klubblaget hvor han har det defensive ansvaret på den sentrale midtbanen, og da er det ikke alltid like lett å være dominerende på motstanderens halvdel.