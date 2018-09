Frankrike-Nederland 2-1

Se Olivier Girouds matchvinnerscoring i videovinduet øverst.

Etter en tam 0-0-forestilling borte mot Tyskland, var de franske verdensmestrene tilbake på vinnersporet søndag kveld.

Hjemme på Stade de France vant Frankrike 2-1 over Nederland i Nations League.

Mbappé sendte tidlig Frankrike i ledelsen, men Ryan Babel utlignet tjue minutter før slutt.

Chelsea-spiss Olivier Giroud har måtte avfinne seg med å sitte på benken i Premier League til nå. På landslaget har han imidlertid fast plass, og søndag ble han den store helten med en vakker scoring kvarteret før slutt.

Chelsea-spissen slo Liverpool-forsvarer Virgil van Dijk i en duell og banket ballen i mål etter innlegg fra Manchester Citys Benjamin Mendy.

Dermed ble det seier for Frankrike i deres første kamp på hjemmebane siden VM.

Mbappé åpnet ballet

Kylian Mbappé bommet på to sjanser før det var spilt ti minutter, men etter 14 minutter satt ballen i nettet for vidunderbarnet.

En feil i Nederlands forsvar sendte Blaise Matuidi gjennom. Juventus-spilleren slo ballen på tvers av målet hvor en helt umarkert Mbappé enkelt kunne bredside inn 1-0.

Det var 19-åringens niende landslagsmål.

Babel utlignet

Frankrike briljerte til tider med strålende angrepsspill, men Nederland, anført av kaptein Virgil van Dijk, forsvarte seg heroisk.

Etter 65 minutter fikk Liverpool-spiller Georginio Wijnaldum en enorm mulighet til å utligne, men skuddet gikk utenfor Alphonse Aréolas mål.

Det var imidlertid bare et varsel om hva som skulle komme, for to minutter senere satt utligningen for Nederland.

Tidligere Liverpool-spiller Ryan Babel er tilbake i landslagsvarmen. Angriperen, som har rukket å bli 31 år, løp seg fri fra markeringen og var først på et godt Kenny Tete-innlegg. Avslutningen gikk via leggen og inn bak en utspilt Aréola. Dermed sto det 1-1 i Paris.

Giroud med vakker scoring

Da våknet verdensmesterne.

Olivier Giroud har blitt kritisert for ikke å score ofte nok, men i det 75. minutt scoret han sitt landslagsmål nummer 32.

Benjamin Mendy pisket inn et innlegg og Giroud vant duellen mot van Dijk og banket inn 2-1. Jasper Cillessen fikk hanskene på avslutningen, men klarte kun å bokse ballen videre inn i nettet.