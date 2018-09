Da innbytter Radoslav Vasiliev scoret med en halvtime igjen å spille, var det med Bulgarias eneste skudd på mål.

Etter scoringen dro de bulgarske spillerne frem de fleste triksene i boken for å hale ut tid.

– Det er bittert. Det er vanskelig å holde masken, det er det ingen tvil om, sier Markus Henriksen til TV 2.

– De er smarte. De får dommerne med seg og får halt ut tiden. Dessverre dreper det litt av kampen. Jeg må innrømme at dette er et fryktelig surt tap, følger han opp.

– Klarer å lure dommeren

Det bulgarske skuespillet viste seg da Håvard Nordtveit fikk sitt andre gule for farlig spill. Hoffenheim-stopperen var oppe med foten i hodehøyde, men traff ikke Ivan Goranov.

Likevel ble den bulgarske innbytteren liggende på bakken, tilsynelatende med store smerter.

– Sånn er det jo. Hvis du har dyktige skuespillere på banen, så klarer du å lure dommeren. Det synes jeg de gjør altfor ofte, sukker Henriksen.

– Men det er ikke der vi taper kampen. Spesielt de tre sjansene i første omgang må settes på det nivået her. Akkurat nå er vi forbannet og bitre, legger Hull-kapteinen til.

Nordtveit avslører skittent juks

Selv kan Nordtveit avsløre at Goranovs voldsomme skrik var på instruks fra en lagkamerat.

– Han spilte bra han som latet som han fikk det beinet i fjeset. Men selvsagt skal jeg ikke løfte foten så høyt. Jeg spurte ham rett etterpå om det gikk bra, og om jeg traff han i ansiktet. Da sa han at det gikk fint, og at jeg ikke traff ham. Så fikk han beskjed av lagkameraten om å komme seg ned og skrike litt til, og det hjalp jo på for dommeren, forklarer Nordtveit.

– Det spørs om jeg hadde gjort det samme om jeg hadde vært i samme situasjon, vi hadde ledet 1-0 og de kunne fått rødt kort. Kynisme kan vi bli bedre på vi også, medgir den utviste stopperen.

Lagerbäck langer ut

Omar Elabdellaoui avslører at de var forberedte på hva som møtte dem.

– Vi visste det kom til å bli sånn. Hvert fall etter de tok ledelsen. De overdrev når de først ble taklet og brukte lang tid. Både keeperen og spillerne, det var deres måte å drøye tid på, konstaterer Olympiakos-backen.

Lars Lagerbäck erkjenner at bulgarerne gjorde det vanskelig for hans disipler, og etterlyser 30 minutter effektiv spilletid i hver omgang.

– Jeg vil ha 2x30 min effektiv spilletid. Det synes jeg de må se på når man får kamper som dette - men vi er et ungt lag som må lære av dette. Men vil du lære spillerne dine å dra ut tiden? Nei, jeg tror knapt nok ballen var i spill i 2 minutter i 2. omgang. De bruker enhver situasjon til å trekke ut tiden, sier Lagerbäck på pressekonferansen.