Medlemmer av den nazistiske gruppen Den nordiske motstandsbevegelsen, eller NMR i Sverige, har søndag tatt bilder av privatpersoner i svenske valglokaler, ifølge Svenska Dagbladet.

På gruppens propagandaside og i sosiale medier opplyser NMR at de har sendt ut sine «kampgrupper» for å fotografere stemmesedler, journalister og folk de oppfatter som jøder, skriver avisen.

Fotograferingen har foregått i valglokaler flere steder i Sverige.

LIVESENTER: Følg valget i Sverige direkte her og på Nyhetskanalen søndag kveld.

Mann ble fotografert

En privatperson forteller til lokalavisen Norrbottens-Kuriren at han ble fotografert eller filmet da han skulle stemme i byen Boden i Norrbotten.

Mannen forteller at opplevelsen var ubehagelig.

– Jeg ville ha fred og ro i valglokalet fordi jeg ikke var sikker på hva jeg skulle stemme, og ønsket å samle tankene. Så merket jeg at to menn fotograferte meg da jeg skulle velge stemmeseddel. Jeg synes det var merkelig, så etterpå gikk jeg bort og snakket med dem. Da sa de at de hadde et politisk oppdrag fra NMR, og at de var der for å holde orden på sine stemmesedler, sier mannen til lokalavisen.

Tommy Lindvall, sikkerhetsansvarlig i Boden kommune, bekrefter at noen filmet eller fotograferte i foajéen til et valglokale søndag.

– Vi kan ikke bekrefte at det er noen fra NMR, så gjør ikke noe med det. Det er greit å filme og fotografere i valglokalet så lenge du ikke forstyrrer stemmeprosessen. Hvis materialet blir spredt og folkene som er involvert ikke har gitt sitt samtykke, blir det ulovlig, sier Lindvall til Norrbottens Kuriren.

Stiller til valg

NMR stiller i år, for første gang, til Riksdagsvalget i Sverige.

Christer Mattsson, som er forsker ved Segerstedinstituttet i Gøteborg og ekspert på den nazistiske bevegelsen, tror det kommer til å bli vanskelig for NMR å få mandater i kommunene.

– Det trengs simpelthen for mange stemmer, men det skal bli interessant å se hvor mange som stemmer på dem nasjonalt. Det kommer trolig til å gi et bra bilde av hvor mange nazister vi har i Sverige, sier han til Svenska Dagbladet.