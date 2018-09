Det melder nyhetsbyrået AP.

Hun straffes etter tre forhold: 85 000 kroner for det verbale angrepet mot dommeren, 33 000 kroner for at treneren kom med instruksjoner og 25 000 kroner for å ødelegge sin egen racket.

Boten sender imidlertid ikke Williams inn i noe økonomisk uføre.

De 143 000 kronene trekkes fra premiepengene hun mottar etter sin andreplass i US Open – ifølge AP 15,5 millioner kroner.

36-åringen hadde flere raseriutbrudd i løpet av oppgjøret.

Først etter å ha fått en advarsel. Dommeren vurderte at Williams hadde fått innspill av treneren underveis, noe som ikke er lov i Grand Slam-turneringene.

Så ødela hun sin egen racket og ble trukket ett poeng. Da hun fulgte opp med å kalle dommeren for en løgner og en tyv, ble hun trukket et helt game.

Etter kampen beskyldte hun dommeren for sexisme.

– Det er mange menn som har sagt mye forskjellig, men fordi de er menn, har det ikke noe å si. Fordi jeg er kvinne, fratar du meg poeng? Det er ikke rettferdig, tordnet Williams.

Den påstanden ble bredt støttet i tennisverden. Les mer om hvordan Billie Jean King og andre tennispersonligheter reagerte på Williams' anklager her.